Баблтишная и итальянский ресторан: в Красноярске открылись три новых заведения

Posted 18 декабря, 05:53
Published 18 декабря, 05:53
Modified 18 декабря, 06:26
Updated 18 декабря, 06:26
Об открытиях пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов.
«Баблтишно-азиатско-неоновая новинка. Открылись в пятницу — успеваете зачекиниться одними из первых», — пишет Сураев.
Второе заведение — обновленные «Перцы» на Карамзина. Ресторан закрывался на ремонт после пожара в конце октября.
«Стилистика свежая, блюда уже классика», — уточнил блогер.
Третье заведение — Classico на Красноярском рабочем. Это ресторан итальянской кухни, но там есть отдельное меню «Не Италия».