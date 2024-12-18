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Posted 18 декабря, 05:53

Published 18 декабря, 05:53

Modified 18 декабря, 06:26

Updated 18 декабря, 06:26

Баблтишная и итальянский ресторан: в Красноярске открылись три новых заведения

Баблтишная и итальянский ресторан: в Красноярске открылись три новых заведения

18 декабря 2024, 05:53
Фото: t.me/modno15minut / t.me/baldebut.
В Красноярске открылись три новых заведения. Рассказываем, какие и где.

Об открытиях пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов.

«Баблтишно-азиатско-неоновая новинка. Открылись в пятницу — успеваете зачекиниться одними из первых», — пишет Сураев.
Фото: t.me/modno15minut

Второе заведение — обновленные «Перцы» на Карамзина. Ресторан закрывался на ремонт после пожара в конце октября.

«Стилистика свежая, блюда уже классика», — уточнил блогер.
Фото: t.me/modno15minut

Третье заведение — Classico на Красноярском рабочем. Это ресторан итальянской кухни, но там есть отдельное меню «Не Италия».

Фото: t.me/baldebut
  • Ранее мы рассказывали о шести заведениях, которые скоро откроются в Красноярске. Среди них — новое «Мидийное место» и тики-бар.
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