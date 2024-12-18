Баблтишная и итальянский ресторан: в Красноярске открылись три новых заведения

Об открытиях пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов.

Второе заведение — обновленные «Перцы» на Карамзина. Ресторан закрывался на ремонт после пожара в конце октября.

Третье заведение — Classico на Красноярском рабочем. Это ресторан итальянской кухни, но там есть отдельное меню «Не Италия».

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