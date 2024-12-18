Блогер составил маршрут для путешествия из Красноярска по Азии. Визы не нужны!

Сообщение государственной иммиграционной администрации об этом было опубликовано Центральным телевидением Китая. Согласно заявлению, граждане России и еще 53 стран, которые направляются транзитом через Китай в третью страну, могут въехать в КНР без визы через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях.