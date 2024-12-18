Блогер составил маршрут для путешествия из Красноярска по Азии. Визы не нужны!

Posted 18 декабря, 07:44
Published 18 декабря, 07:44
Modified 18 декабря, 08:43
Updated 18 декабря, 08:43
Как пишет блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно», Китай вводит 10-дневное безвизовое пребывание для 54 стран, включая Россию.
Сообщение государственной иммиграционной администрации об этом было опубликовано Центральным телевидением Китая. Согласно заявлению, граждане России и еще 53 стран, которые направляются транзитом через Китай в третью страну, могут въехать в КНР без визы через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях.
«Вы можете находиться в Китае без визы… 10 дней! Надо иметь загран и все билеты на руках. Это правило работает, если вы прилетели в один из 60 аэропортов. Но теперь в рамках 10 дней можно перемещаться между 24 провинциями Китая. Почему должно быть радостно красноярцам? Потому что у нас прямые до Харбина и Пекина от 15 000₽», — пишет Сураев.
Путешествие в 2025 может выглядеть так:
Из Красноярска без визы полететь в Пекин → перелететь в Шанхай или Гуанчжоу → оттуда куда-то по Азии: в Таиланд или Лаос или в Центральную Азию: например, в Казахстан→ оттуда уже обратно в Красноярск.