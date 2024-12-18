Богучанская ГЭС поздравила детей Кодинска с Новым годом

Posted 18 декабря, 09:22
Published 18 декабря, 09:22
Modified 18 декабря, 09:24
Updated 18 декабря, 09:24
В спортивном зале детского сада установили «полосу препятствий» и три набора мячей для различных видов спорта. Напольный набор строительных деталей поможет детям развивать воображение и навыки конструирования.
Новое оборудование для детского сада приобрели по программе благотворительной помощи Богучанской ГЭС. В рамках этой же программы сотрудники станции приняли участие в акции «Новогодний лес, место чудес», организованной центром социального обслуживания. Энергетики собрали более 40 индивидуальных подарков для детей, находящихся под опекой центра, и передали их на праздничные мероприятия. Кроме того, 30 сладких подарков были вручены детям с особыми потребностями здоровья через молодежный центр Кежемского района.
«Сегодня мы значительно обновили и пополнили не только набор игрушек, но и возможностей для проведения разнообразных увлекательных занятий с детьми. Это поможет нашим воспитанникам больше общаться друг с другом и педагогами, изучать окружающий мир и гармонично развиваться. Благодарим Богучанскую ГЭС за оказанную помощь», — сказала заведующая детским садом Людмила Бурмистрова.
Богучанская ГЭС в 2024 году направила на благотворительность и спонсорские проекты 9,74 млн рублей, что более чем в два раза превышает расходы предыдущего года. Среди крупнейших инициатив — создание детской и молодежной зоны отдыха в новом сквере второго микрорайона и установка светодиодных консолей для украшения улиц Кодинска.
Ранее на средства компании детский сад «Солнышко» получил комплект логопедического оборудования, а детский сад «Аленький цветочек» приобрел ролл-шторы и елки. Поддержку энергетиков также получили центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, благотворительные фонды и другие организации.