prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 09:22

Published 18 декабря, 09:22

Modified 18 декабря, 09:24

Updated 18 декабря, 09:24

Богучанская ГЭС поздравила детей Кодинска с Новым годом

Богучанская ГЭС поздравила детей Кодинска с Новым годом

18 декабря 2024, 09:22
Фото: Богучанская ГЭС.
В преддверии Нового года дети города Кодинска получили подарки. Детский сад «Сказка», крупнейший в городе, приобрел новые игровые наборы и конструкторы, а в группах сада появились «салоны красоты», игровые магазины, сухой бассейн и многое другое.

В спортивном зале детского сада установили «полосу препятствий» и три набора мячей для различных видов спорта. Напольный набор строительных деталей поможет детям развивать воображение и навыки конструирования.

Новое оборудование для детского сада приобрели по программе благотворительной помощи Богучанской ГЭС. В рамках этой же программы сотрудники станции приняли участие в акции «Новогодний лес, место чудес», организованной центром социального обслуживания. Энергетики собрали более 40 индивидуальных подарков для детей, находящихся под опекой центра, и передали их на праздничные мероприятия. Кроме того, 30 сладких подарков были вручены детям с особыми потребностями здоровья через молодежный центр Кежемского района.

«Сегодня мы значительно обновили и пополнили не только набор игрушек, но и возможностей для проведения разнообразных увлекательных занятий с детьми. Это поможет нашим воспитанникам больше общаться друг с другом и педагогами, изучать окружающий мир и гармонично развиваться. Благодарим Богучанскую ГЭС за оказанную помощь», — сказала заведующая детским садом Людмила Бурмистрова.

Богучанская ГЭС в 2024 году направила на благотворительность и спонсорские проекты 9,74 млн рублей, что более чем в два раза превышает расходы предыдущего года. Среди крупнейших инициатив — создание детской и молодежной зоны отдыха в новом сквере второго микрорайона и установка светодиодных консолей для украшения улиц Кодинска.

Ранее на средства компании детский сад «Солнышко» получил комплект логопедического оборудования, а детский сад «Аленький цветочек» приобрел ролл-шторы и елки. Поддержку энергетиков также получили центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, благотворительные фонды и другие организации.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика