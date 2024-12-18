Богучанская ГЭС поздравила детей Кодинска с Новым годом

Новое оборудование для детского сада приобрели по программе благотворительной помощи Богучанской ГЭС. В рамках этой же программы сотрудники станции приняли участие в акции «Новогодний лес, место чудес», организованной центром социального обслуживания. Энергетики собрали более 40 индивидуальных подарков для детей, находящихся под опекой центра, и передали их на праздничные мероприятия. Кроме того, 30 сладких подарков были вручены детям с особыми потребностями здоровья через молодежный центр Кежемского района.