ЕР в осеннюю сессию продолжила поддержку бойцов СВО и их семей

Posted 18 декабря, 15:12
Published 18 декабря, 15:12
Modified 18 декабря, 15:14
Updated 18 декабря, 15:14
Секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев сообщил, что инициативы партии способствовали принятию свыше 130 федеральных законов в этой области.
Якушев отметил, что на сессии были одобрены предложения «Единой России», которые касаются запрета на взыскание исполнительского сбора с участников специальной военной операции. Кроме того, была поднята тема предоставления статуса ветеранов боевых действий для сотрудников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также для работников МЧС, задействованных в разминировании в зоне СВО, сообщает mkset.ru. В обсуждение вошли вопросы о жилищной регистрации военнослужащих, участвующих в СВО, по доверенности, а также право на внеочередное получение жилья для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью.
Среди ключевых задач «Единой России» также значится формирование федерального бюджета.
Как сообщил секретарь генерального совета «Единой России», итоговый бюджет получился сбалансированным и отвечает стратегическим приоритетам развития государства. На реализацию пунктов народной программы партии выделено около 15 триллионов рублей. В частности, благодаря поправкам «Единой России» было добавлено 161,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на строительство школ и дорог, поддержку науки, развитие регионов и сельских территорий, создание инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
В ходе осенней сессии было представлено множество законопроектов, среди которых инициативы по введению дополнительного отпуска для супругов и родителей раненых участников специальной военной операции, а также меры по защите прав временных работников и улучшению функционирования частных агентств занятости.
Фракция «Единая Россия» в рамках этой сессии инициировала 100 законопроектов, из которых 87 получили одобрение. Среди принятых законов 17 направлены на помощь участникам специальной военной операции. В настоящее время 12 проектов находятся на стадии обсуждения. Владимир Якушев подчеркнул, что впереди партию ждет не менее насыщенная работа.
В завершение секретарь генерального совета «Единой России» обратил внимание на результаты XXII съезда, на котором президент России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев обозначили приоритетные задачи на ближайшее будущее, пишет сайт ER.RU. Основное внимание уделено дальнейшей поддержке ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто потерял родных. Новый раздел был добавлен в народную программу партии, большинство пунктов которого сосредоточено на доработке действующего законодательства. Также президент акцентировал внимание на необходимости активного участия всех партийных структур в реализации новых национальных проектов. Особое внимание было уделено активному участию «Единой России» в программе капитального ремонта школ. Кроме того, глава государства отметил необходимость участия партии в проектах по социальной газификации, улучшению общественных пространств и модернизации почтовых отделений.