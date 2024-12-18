ЕР в осеннюю сессию продолжила поддержку бойцов СВО и их семей

Якушев отметил, что на сессии были одобрены предложения «Единой России», которые касаются запрета на взыскание исполнительского сбора с участников специальной военной операции. Кроме того, была поднята тема предоставления статуса ветеранов боевых действий для сотрудников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также для работников МЧС, задействованных в разминировании в зоне СВО, сообщает mkset.ru. В обсуждение вошли вопросы о жилищной регистрации военнослужащих, участвующих в СВО, по доверенности, а также право на внеочередное получение жилья для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью.