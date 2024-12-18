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Posted 18 декабря, 09:16

Published 18 декабря, 09:16

Modified 18 декабря, 09:17

Updated 18 декабря, 09:17

ФОМС: Более 3,5 млн жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС

ФОМС: Более 3,5 млн жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС

18 декабря 2024, 09:16
Фото: 1MI.
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил, что более 3,5 млн граждан, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.

Он также добавил, что с момента их введения почти 22 млн россиян пользуются исключительно цифровыми полисами. Об этом пишет newizv.ru.

С полисом обязательного медицинского страхования жители новых регионов, как и все застрахованные лица, могут получать бесплатную и качественную медицинскую помощь как по месту жительства, так и в других регионах, включая высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках.

Для получения полиса обязательного медицинского страхования необходимо посетить местный фонд ОМС, обратиться в центры многофункциональных услуг или подать заявку через портал «Госуслуги».

В декабре текущего года Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок финансирования системы ОМС для новых регионов на следующий год. В 2025 году жители этих регионов смогут продолжать получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках основной программы ОМС с общим бюджетом, превышающим 58 млрд рублей.

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