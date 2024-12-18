Как будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники? Публикуем график

Posted 18 декабря, 05:12
Published 18 декабря, 05:12
Modified 18 декабря, 05:16
Updated 18 декабря, 05:16
Поликлиники, женские консультации и стоматологии будут работать 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января по следующему графику:
с 08:00 до 14:00 — приемы взрослых и детских стоматологов;
с 08:00 до 14:00 — прием педиатра;
с 08:00 до 16:00 — приемы терапевтов, хирургов и акушеров-гинекологов.
В эти дни в поликлиниках будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, выписывать льготные лекарства. Еще можно будет вакцинироваться и пройти диспансеризацию.
Краевой онкодиспансер будет оказывать помощь в рамках дневного стационара и проводить противоопухолевую терапию 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 08:00 до 16:00. Кроме того, на эти даты будут вести предварительную запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.
Стационары будут работать круглосуточно, будут проводиться врачебные обходы и осуществляться выписка пациентов.
В новогодние каникулы каждый день в круглосуточном режиме будут работать и травмпункты.