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Posted 18 декабря, 05:12

Published 18 декабря, 05:12

Modified 18 декабря, 05:16

Updated 18 декабря, 05:16

В краевом минздраве рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники

Как будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники? Публикуем график

18 декабря 2024, 05:12
Фото: 1MI.

В краевом минздраве рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники

В минздраве Красноярского края рассказали, как будут работать медицинские учреждения в новогодние праздники.

Поликлиники, женские консультации и стоматологии будут работать 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января по следующему графику:

с 08:00 до 14:00 — приемы взрослых и детских стоматологов;
с 08:00 до 14:00 — прием педиатра;
с 08:00 до 16:00 — приемы терапевтов, хирургов и акушеров-гинекологов.

В эти дни в поликлиниках будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, выписывать льготные лекарства. Еще можно будет вакцинироваться и пройти диспансеризацию.

Краевой онкодиспансер будет оказывать помощь в рамках дневного стационара и проводить противоопухолевую терапию 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 08:00 до 16:00. Кроме того, на эти даты будут вести предварительную запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

Стационары будут работать круглосуточно, будут проводиться врачебные обходы и осуществляться выписка пациентов.

В новогодние каникулы каждый день в круглосуточном режиме будут работать и травмпункты.

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