Как будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники? Публикуем график

Краевой онкодиспансер будет оказывать помощь в рамках дневного стационара и проводить противоопухолевую терапию 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 08:00 до 16:00. Кроме того, на эти даты будут вести предварительную запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.