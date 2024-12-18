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Posted 18 декабря, 03:57

Published 18 декабря, 03:57

Modified 18 декабря, 04:56

Updated 18 декабря, 04:56

КрасКом в этом году обновил в Красноярске около 20 км инженерных сетей

КрасКом в этом году обновил в Красноярске около 20 км инженерных сетей

18 декабря 2024, 03:57
Фото: КрасКом.
Красноярские коммунальщики с начала этого года отремонтировали почти 20 километров инженерных сетей. Водопроводы обновили на 12 улицах: Светлова, Весны, Баумана, 1-я Хабаровская, 8 Марта, Садовая, Парашютная, Тотмина, Геологическая, Ладо Кецховели и Енисейский тракт.

До конца этого года КрасКом планирует завершить ремонт сетей холодного водоснабжения на Львовской, 35. На время работ проезжую часть временно сузят до 7 метров — на каждую полосу по 3,5 метра.

В микрорайоне Энергетики новый водопровод строят по «бестраншейной» технологии. Благодаря использованию специальных установок горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для проведения работ можно полностью не перекрывать дороги, а также максимально сохранить целостность асфальта.

Еще по 53 адресам специалисты без разработки траншей заменили участки водоводов методом санации, проложив новые трубы внутри старых.

Участки, нуждающиеся в санации, определяли при помощи диагностических роботов. Их запускали внутрь трубы и через видеокамеру инженеры осматривали сети, определяя скрытые дефекты и степень износа.

В случае необходимости в стальной водопровод протаскивали новые полиэтиленовые трубы, на которые производители дают 50 лет гарантии безаварийной эксплуатации.

Фото: КрасКом
«Мы системно работаем над обновлением коммуникаций системы жизнеобеспечения Красноярска. За последние годы капитально отремонтировали и построили 107,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволило, к примеру, значительно сократить количество отключений холодной воды для устранения повреждений. Если в первый год реализации программы было зарегистрировано 920 отключений, то на сегодняшний день практически в два раза меньше — 497», — заявил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
#Никита Алексеев
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