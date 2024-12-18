Красноярец захотел в СИЗО и попросил бывшую обвинить его в краже. Ему негде было жить

Posted 18 декабря, 02:49
Published 18 декабря, 02:49
Modified 18 декабря, 02:49
Updated 18 декабря, 02:49
В августе этого года в полицию обратилась красноярка и заявила о том, что ее бывший гражданский муж якобы украл у нее 3 тысячи рублей.
Женщину предупредили об ответственности за ложный донос, но она продолжала стоять на своем. Выяснилось, что 41-летняя красноярка специально оговорила экс-возлюбленного по его же просьбе.
Оказывается, что мужчине негде было жить и он захотел попасть в СИЗО. На бывших сожителей завели уголовное дело о заведомо ложном доносе (часть 1 статья 306 УК РФ). Им грозит до 2 лет лишения свободы.