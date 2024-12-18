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Posted 18 декабря, 02:49

Published 18 декабря, 02:49

Modified 18 декабря, 02:49

Updated 18 декабря, 02:49

Красноярец захотел в СИЗО и попросил бывшую обвинить его в краже

Красноярец захотел в СИЗО и попросил бывшую обвинить его в краже. Ему негде было жить

18 декабря 2024, 02:49
Фото: 1MI.

Красноярец захотел в СИЗО и попросил бывшую обвинить его в краже

В Красноярске будут судить бывших возлюбленных за ложный донос. Красноярка специально оговорила экс-сожителя по его же просьбе.

В августе этого года в полицию обратилась красноярка и заявила о том, что ее бывший гражданский муж якобы украл у нее 3 тысячи рублей.

Женщину предупредили об ответственности за ложный донос, но она продолжала стоять на своем. Выяснилось, что 41-летняя красноярка специально оговорила экс-возлюбленного по его же просьбе.

Оказывается, что мужчине негде было жить и он захотел попасть в СИЗО. На бывших сожителей завели уголовное дело о заведомо ложном доносе (часть 1 статья 306 УК РФ). Им грозит до 2 лет лишения свободы.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#МВД#Уголовное дело#Ложный донос
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