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Posted 18 декабря, 02:20

Published 18 декабря, 02:20

Modified 18 декабря, 03:00

Updated 18 декабря, 03:00

Красноярцы стали реже умирать от алкоголя и наркотиков

Красноярцы стали реже умирать от алкоголя и наркотиков

18 декабря 2024, 02:20
Фото: 1MI.
В Красноярском крае снизилась смертность от алкоголя и наркотиков. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За девять месяцев 2024 года в Красноярском крае зафиксировано 3224 случая отравления химической этиологии. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Чаще всего причинами отравления были:

спиртосодержащая продукция — 1332 случая;
наркотики — 756 случаев;
лекарства — 548 случаев.

Почти 88% пострадавших — взрослые, при этом большинство из них — это мужчины. Так, житель Красноярска после долгого употребления спиртного решил попробовать на вкус стеклоомывающую жидкость. В итоге мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП. Красноярца удалось спасти, сейчас его уже выписали из больницы.

В 175 случаях пострадавшими были дети и подростки. Чаще всего причиной отравления среди несовершеннолетних были лекарственные препараты.

Кроме того, в Красноярском крае в этом году на 16,2% снизилась смертность от отравления алкоголем и наркотиками. За девять месяцев зарегистрировано 706 случаев.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Наркотики#Красноярский край#Смерть#Алкоголь#Отравление#Роспотребнадзор
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