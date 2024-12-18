Красноярцы стали реже умирать от алкоголя и наркотиков

Почти 88% пострадавших — взрослые, при этом большинство из них — это мужчины. Так, житель Красноярска после долгого употребления спиртного решил попробовать на вкус стеклоомывающую жидкость. В итоге мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП. Красноярца удалось спасти, сейчас его уже выписали из больницы.