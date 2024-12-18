Красноярцы стали реже умирать от алкоголя и наркотиков

Posted 18 декабря, 02:20
Published 18 декабря, 02:20
Modified 18 декабря, 03:00
Updated 18 декабря, 03:00
За девять месяцев 2024 года в Красноярском крае зафиксировано 3224 случая отравления химической этиологии. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.
Чаще всего причинами отравления были:
спиртосодержащая продукция — 1332 случая;
наркотики — 756 случаев;
лекарства — 548 случаев.
Почти 88% пострадавших — взрослые, при этом большинство из них — это мужчины. Так, житель Красноярска после долгого употребления спиртного решил попробовать на вкус стеклоомывающую жидкость. В итоге мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП. Красноярца удалось спасти, сейчас его уже выписали из больницы.
В 175 случаях пострадавшими были дети и подростки. Чаще всего причиной отравления среди несовершеннолетних были лекарственные препараты.
Кроме того, в Красноярском крае в этом году на 16,2% снизилась смертность от отравления алкоголем и наркотиками. За девять месяцев зарегистрировано 706 случаев.