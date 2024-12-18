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Posted 18 декабря, 06:35

Published 18 декабря, 06:35

Modified 18 декабря, 07:03

Updated 18 декабря, 07:03

В Красноярске водитель маршрутки сбил двух детей на пешеходном переходе

«Не увидел из-за тумана»: в Красноярске водитель автобуса сбил двух девочек

18 декабря 2024, 06:35
Фото: t.me/mvd_24.

В Красноярске водитель маршрутки сбил двух детей на пешеходном переходе

Сегодня утром, 18 декабря, в Ленинском районе Красноярска водитель маршрутки сбил двух девочек на пешеходном переходе. Сейчас дети в больнице.

Все произошло на улице 26 Бакинских Комиссаров в районе дома №28. Предварительно, 57-летний водитель автобуса №92 ехал в сторону Красраба.

В это время по пешеходному переходу шли две девочки 17 и 3 лет. В итоге водитель маршрутки сбил несовершеннолетних. Их с травмами доставили в больницу.

Видео: t.me/mvd_24.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что водитель автобуса заявил, что якобы не заметил девочек из-за тумана. В ведомстве добавили, что в момент аварии водитель был трезв.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Они выясняют подробности происшествия.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Дети#ГИБДД
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