«Не увидел из-за тумана»: в Красноярске водитель автобуса сбил двух девочек

Posted 18 декабря, 06:35
Published 18 декабря, 06:35
Modified 18 декабря, 07:03
Updated 18 декабря, 07:03
Все произошло на улице 26 Бакинских Комиссаров в районе дома №28. Предварительно, 57-летний водитель автобуса №92 ехал в сторону Красраба.
В это время по пешеходному переходу шли две девочки 17 и 3 лет. В итоге водитель маршрутки сбил несовершеннолетних. Их с травмами доставили в больницу.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что водитель автобуса заявил, что якобы не заметил девочек из-за тумана. В ведомстве добавили, что в момент аварии водитель был трезв.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Они выясняют подробности происшествия.