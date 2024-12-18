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Posted 18 декабря, 01:20

Published 18 декабря, 01:20

Modified 18 декабря, 01:52

Updated 18 декабря, 01:52

В Красноярске все провода спрячут под землю

С небес под землю: в Красноярске уберут все надземные провода

18 декабря 2024, 01:20
Фото: prmira.ru.

В Красноярске все провода спрячут под землю

В Красноярске изменятся правила размещения кабельных линий и проводов. Теперь они должны находиться под землей.

Накануне, 17 декабря, депутаты горсовета Красноярска утвердили новые правила благоустройства.

Так, в городе не должно быть проводов над дорогами, на фасадах зданий, антеннах, козырьках и столбах. Теперь новые линии можно прокладывать только под землей. Старые придется переложить.

В мэрии отметили, что линии связи в историческом центре должны спрятать под землю к 1 января 2028 года. Провода на главных улицах — к началу 2029 года, остальные — к 2030 году.

Кроме того, документ устанавливает параметры прилегающих территорий для разных объектов, чтобы они не были бесхозными:

  • для нежилых помещений — 15 метров от границ земельного участка или стен;
  • для трансформаторных подстанций — 5 метров от стен;
  • для индивидуальных жилых домов — 5 метров от забора либо стен дома;
  • для многоквартирных домов — 5 метров от границ земельного участка;
  • для гаражей — 5 метров от стен.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Мэрия Красноярска#Правила#Провода#Правила благоустройства
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