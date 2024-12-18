С небес под землю: в Красноярске уберут все надземные провода

Posted 18 декабря, 01:20
Published 18 декабря, 01:20
Modified 18 декабря, 01:52
Updated 18 декабря, 01:52
Накануне, 17 декабря, депутаты горсовета Красноярска утвердили новые правила благоустройства.
Так, в городе не должно быть проводов над дорогами, на фасадах зданий, антеннах, козырьках и столбах. Теперь новые линии можно прокладывать только под землей. Старые придется переложить.
В мэрии отметили, что линии связи в историческом центре должны спрятать под землю к 1 января 2028 года. Провода на главных улицах — к началу 2029 года, остальные — к 2030 году.
Кроме того, документ устанавливает параметры прилегающих территорий для разных объектов, чтобы они не были бесхозными: