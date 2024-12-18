Шеф-повара Красноярска рассказали, как приготовить вкусный оливье. 8 разных рецептов

Posted 18 декабря, 06:50
Published 18 декабря, 06:50
Modified 18 декабря, 06:52
Updated 18 декабря, 06:52
В подборке есть классические и необычные рецепты и фото приготовленных салатов.
Шеф-повар семейного ресторана Mama’s Денис Уваров рассказал, как приготовить оливье с ростбифом или говяжьим языком.
Шеф-повар кафе «Крем» Евгений Соколов рассказал, как сделать оливье по-кремовски:
Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко предлагает отойти от привычных рецептов и сделать оливье с лососем гравлакс.
Гравлакс — это характерное рыбное блюдо для североевропейских стран. Сырую рыбу ценных пород засаливают сухим маринадом с солью, сахаром, укропом и алкоголем.
Сначала нужно покрошить овощи и лосось гравлакс. После этого смешать ингредиенты и заправить домашним майонезом.
Сверху на салат выложить тонкие слайсы лосося гравлакс и перепелиное яйцо, затем украсить веточками свежего укропа.
Шеф премиум-ресторана Bistrot De Luxe Home Иван Лукьянов рассказал, как приготовить оливье с горчицей.
Рецепт оливье с крабом и каперсами от бренд-шефа Bellini Ильи Ходзицкого.
Илья Ходзицкий советует запекать овощи, чтобы вкус не выварился. Морковь и картофель нужно поместить в фольгу и запекать при 180 градусах 40-60 минут в зависимости от размера овощей.
Свежемороженый горошек необходимо обработать кипятком и остудить в ледяной воде, чтобы он не потерял свой цвет. Куриные яйца варить в подсоленной воде 9 минут, затем нарезать кубиками вместе с овощами. Перепелиные яйца варить не больше двух минут. После этого следует поместить их в холодную воду, чтобы желток не переварился.
Смешайте все ингредиенты с домашним майонезом, добавьте перца и соли. Салат выложите на тарелку, сверху украсьте крабовым мясом, красной икрой, частями зеленого гороха, каперсами и половинками перепелиного яйца.
Шеф-повар гастропаба «Свинья и Бисер» Руслан Кравец предлагает сделать классический салат оливье с отварной говядиной.
Возьмите филе говядины без прожилок и жира и отварите в подсоленной воде 1,5-2 часа. Для аромата добавьте в кастрюлю лавровый лист и душистый горошек. После того, как мясо сварится, достаньте его и охладите.
Для того, чтобы овощи сохранили форму кубика, их сначала нужно сырыми нарезать, а потом уже отварить. Отварную говядину следует нарезать кубиками, поместить в емкость вместе с отварными яйцами и овощами.
Зеленый горошек предварительно обработайте кипятком и потом добавьте с майонезом, солью и перцем в чашку. Хорошо перемешайте содержимое и переложите в салатницу.
Украсьте веточками укропа или микрозеленью, дайте настояться салату 30 минут. После этого можете подать блюдо на стол.
Шеф-повар ресторана Formaggi Семен Павлович решил отойти от привычных стандартов и предложил приготовить оливье с пармской ветчиной и говядиной брезаола.
Шеф-преподаватель Института гастрономии СФУ Дмитрий Рафейчик рассказал, как сделать оливье с раками, куриной грудкой и лососевой икрой.