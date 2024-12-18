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Posted 18 декабря, 06:50

Published 18 декабря, 06:50

Modified 18 декабря, 06:52

Updated 18 декабря, 06:52

Красноярские шеф-повара поделились рецептами вкусного оливье

Шеф-повара Красноярска рассказали, как приготовить вкусный оливье. 8 разных рецептов

18 декабря 2024, 06:50
Фото: freepik.com.

Красноярские шеф-повара поделились рецептами вкусного оливье

Представить новогодний стол без оливье просто невозможно. В России этот салат уже стал одним из символов Нового года. В преддверии праздника профессиональные повара рассказали «Проспекту Мира», как сделать вкусный оливье.

В подборке есть классические и необычные рецепты и фото приготовленных салатов.

Фото: Денис Уваров

Шеф-повар семейного ресторана Mama’s Денис Уваров рассказал, как приготовить оливье с ростбифом или говяжьим языком.

Для основы блюда понадобятся такие ингредиенты:

  • Картофель;
  • Морковь;
  • Маринованный огурец;
  • Свежемороженый зеленый горошек;
  • Майонез.
  • Говяжий язык или ростбиф.
Фото: предоставлено Денисом Уваровым

Приготовление:

  1. Заранее отварить картофель и морковь;
  2. Нарезать овощи мелкими кубиками;
  3. Смешать ингредиенты с майонезом, выложить на тарелку через кольцо или тремя небольшими кнелями с помощью двух столовых ложек;
  4. Дополнить основу говяжьим ростбифом или говяжьим языком.
Фото: Евгений Соколов

Шеф-повар кафе «Крем» Евгений Соколов рассказал, как сделать оливье по-кремовски:

Для салата понадобятся такие ингредиенты:

  • Картофель — 100 г;
  • Морковь — 70 г;
  • Яйцо — 3 шт;
  • Колбаса докторская — 150 г;
  • Курица копченая — 150 г;
  • Огурец свежий — 120 г;
  • Горошек зеленый — 90 г;
  • Майонез — 170 г;
  • Горчица дижонская -10 г;
  • Соус ворчестер — 5 г;
  • Соль — по вкусу.
Фото: предоставлено Евгением Соколовым

Приготовление:

  1. Отварить картофель, морковь и яйца;
  2. Овощи, колбасу и курицу нарезать кубиками (рекомендация от шефа — диаметр кубика должен быть 0,7 см);
  3. Все ингредиенты смешать;
  4. Майонез, горчицу и ворчестер взбить до однородной консистенции;
  5. Заправить салат.
Роман ЧемеренкоРоман Чемеренко
Роман Чемеренко. Фото: Фотограф Павел Рыжков / pavelph.ru

Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко предлагает отойти от привычных рецептов и сделать оливье с лососем гравлакс.

Гравлакс — это характерное рыбное блюдо для североевропейских стран. Сырую рыбу ценных пород засаливают сухим маринадом с солью, сахаром, укропом и алкоголем.

Начнем с подготовки лосося гравлакс. Для этого понадобятся такие ингредиенты:

  • Филе лосося — 1 кг;
  • ⁠Укроп свежий — 200 г;
  • ⁠Крупная соль — 100 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Водка.

Технология приготовления:

  1. Рубим укроп;
  2. Смешиваем с солью и сахаром;
  3. Добавляем водку и наносим смесь на лосось;
  4. Заворачиваем в пленку или ткань;
  5. Убираем на сутки.

Для салата нужны:

  • Отварные морковь и картофель;
  • Соленые огурцы;
  • Свежемороженый зеленый горошек;
  • Домашний майонез;
  • Отварное перепелиное яйцо (варить 2,5 минуты);
  • Укроп.

Как приготовить салат:

Сначала нужно покрошить овощи и лосось гравлакс. После этого смешать ингредиенты и заправить домашним майонезом.

Сверху на салат выложить тонкие слайсы лосося гравлакс и перепелиное яйцо, затем украсить веточками свежего укропа.

Фото: Иван Лукьянов

Шеф премиум-ресторана Bistrot De Luxe Home Иван Лукьянов рассказал, как приготовить оливье с горчицей.

Ингредиенты:

  • Картофель;
  • Морковь;
  • Маринованный огурец;
  • Свежемороженный зеленый горошек;
  • Отварное перепелиное яйцо;
  • Отварной говяжий язык;
  • Майонез;
  • Горчица;
  • Черный перец.

Приготовление:

  1. Отварить картофель и морковь;
  2. Нарезать мелкими кубиками овощи, говяжий язык и перепелиное яйцо;
  3. Смешать все ингредиенты с майонезом и горчицей;
  4. Добавить по вкусу черный свежемолотый перец;
  5. Выложить салат горкой в глубокую тарелку;
  6. Салат украсить половинкам отварных перепелиных яиц, красной икрой и мелко нарезанным зеленым луком.
Илья ХодзицкийИлья Ходзицкий
Илья Ходзицкий. Фото: Фотограф Павел Рыжков / pavelph.ru

Рецепт оливье с крабом и каперсами от бренд-шефа Bellini Ильи Ходзицкого.

Для приготовления салата понадобятся такие ингредиенты:

  • Краб — 30 г;
  • Икра красная — 5 г;
  • Проростки гороха — 5 г;
  • Яйцо перепелиное — 2 шт;
  • Майонез — 250 г;
  • Морковь — 150 г;
  • Огурцы малосольные — 125 г;
  • Картофель — 200 г;
  • Горошек замороженный — 75 г;
  • Лук белый — 15 г;
  • Каперсы — 25 г;
  • Яйцо куриное — 200 г.

Технология приготовления:

Илья Ходзицкий советует запекать овощи, чтобы вкус не выварился. Морковь и картофель нужно поместить в фольгу и запекать при 180 градусах 40-60 минут в зависимости от размера овощей.

Свежемороженый горошек необходимо обработать кипятком и остудить в ледяной воде, чтобы он не потерял свой цвет. Куриные яйца варить в подсоленной воде 9 минут, затем нарезать кубиками вместе с овощами. Перепелиные яйца варить не больше двух минут. После этого следует поместить их в холодную воду, чтобы желток не переварился.

Смешайте все ингредиенты с домашним майонезом, добавьте перца и соли. Салат выложите на тарелку, сверху украсьте крабовым мясом, красной икрой, частями зеленого гороха, каперсами и половинками перепелиного яйца.

Фото: Руслан Кравец

Шеф-повар гастропаба «Свинья и Бисер» Руслан Кравец предлагает сделать классический салат оливье с отварной говядиной.

Ингредиенты:

  • Говядина — 300 г;
  • Лук репчатый — 50 г;
  • Картофель — 200 г;
  • Морковь 140 г;
  • Яйца куриные — 3 шт;
  • Огурец консервированный — 150 г;
  • Горошек зеленый замороженный — 200 г;
  • Майонез — 100 г;
  • Соль — 1г;
  • Перец черный молотый — 0,5 г.

Способ приготовления:

Возьмите филе говядины без прожилок и жира и отварите в подсоленной воде 1,5-2 часа. Для аромата добавьте в кастрюлю лавровый лист и душистый горошек. После того, как мясо сварится, достаньте его и охладите.

Для того, чтобы овощи сохранили форму кубика, их сначала нужно сырыми нарезать, а потом уже отварить. Отварную говядину следует нарезать кубиками, поместить в емкость вместе с отварными яйцами и овощами.

Зеленый горошек предварительно обработайте кипятком и потом добавьте с майонезом, солью и перцем в чашку. Хорошо перемешайте содержимое и переложите в салатницу.

Украсьте веточками укропа или микрозеленью, дайте настояться салату 30 минут. После этого можете подать блюдо на стол.

Шеф-повар ресторана Formaggi Семен Павлович решил отойти от привычных стандартов и предложил приготовить оливье с пармской ветчиной и говядиной брезаола.

Ингредиенты:

  • Отварной картофель — 300 г;
  • Морковь отварная — 200 г;
  • Горошек зеленый — 120 г;
  • Маринованные корнишоны — 150 г;
  • Огурец свежий — 150 г;
  • Лук красный очищенный;
  • Яйцо перепелиное — 2 шт;
  • Майонез;
  • Соевый соус креветочный — 30 г;
  • Горчица дижонская — 10 г;
  • Говядина брезаола — 100 г;
  • Пармская ветчина — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Овощи порезать кубиками по 0,5 см;
  2. Лук красный порезать мелко — 0,1 на 0,1 см;
  3. Перепелиное яйцо варить 2 минуты в кипящей воде;
  4. Смешать в миске майонез, соевый соус, дижонскую горчицу до однородной массы;
  5. Добавить в емкость порезанные овощи, зеленый горошек, соус и смешать;
  6. Посолить, если овощи недостаточно соленые;
  7. Выложить салат в тарелку горкой;
  8. Сверху выложить рваные слайсы тонко нарезанной брезаолы и пармской ветчины;
  9. Перед тем, как есть блюдо, нужно тщательно его перемешать.
Фото: Дмитрий Рафейчик

Шеф-преподаватель Института гастрономии СФУ Дмитрий Рафейчик рассказал, как сделать оливье с раками, куриной грудкой и лососевой икрой.

Ингредиенты (количество продуктов рассчитано на четыре порции):

  • Филе куриной грудки — 120 г;
  • Язык говяжий, отварной — 160 г;
  • Раки — 20 шт;
  • Икра лососевая — 40 г;
  • Каперсы — 16 г;
  • Огурцы свежие — 200 г;
  • Маринованные корнишоны — 120 г;
  • Яйцо, отваренное вкрутую — 4 шт;
  • Листовой салат — 60 г;
  • Майонез «Провансаль» — 160 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Ланспик — по желанию.
  • Листья салата.

Способ приготовления:

  1. Говяжий язык нужно положить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить лавровый лист, черный перец горошком, соль, одну гвоздику и поставить на сильный огонь. После того, как бульон закипит, огонь убавить и варить язык на медленном огне. Он варится долго — 2-4 часа. После приготовления языка остудить его, очистить и нарезать кубиками 5×5 мм;
  2. Филе куриной грудки отварить до готовности, остудить и нарезать кубиками 5×5 мм;
  3. Раков варить в подсоленной воде 15 минут, остудить и извлечь мясо из хвоста. Также можно заменить на крабовое мясо или раковые шейки в рассоле.
  4. Яйца варить 10-11 минут, после чего поместить в холодную воду для того, чтобы они лучше очищались;
  5. Кубиками нарезать свежие, маринованные огурцы и отварные яйца;
  6. Листья салата нарезать небольшими квадратами;
  7. Все ингредиенты смешать в большой посуде, добавить соли и майонез.
  8. Перемешать, украсить зеленью и красной икрой;
  9. Из говяжьего бульона можно приготовить ланспик. Для этого нужно охладить бульон, чтобы получилось желе, нарезать его кубиками 5×5 мм и использовать при подаче салата.
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