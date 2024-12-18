Шеф-повара Красноярска рассказали, как приготовить вкусный оливье. 8 разных рецептов

Свежемороженый горошек необходимо обработать кипятком и остудить в ледяной воде, чтобы он не потерял свой цвет. Куриные яйца варить в подсоленной воде 9 минут, затем нарезать кубиками вместе с овощами. Перепелиные яйца варить не больше двух минут. После этого следует поместить их в холодную воду, чтобы желток не переварился.