Стали известны победители премии в области туризма GOLD STARS Discovery

Национальная экспертная премия в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery берет свое начало с 2024 года. Премия включает в себя пять базовых номинаций: «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа» и три спецноминации — «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий».