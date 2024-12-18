Стали известны победители премии в области туризма GOLD STARS Discovery

Posted 18 декабря, 20:12
Published 18 декабря, 20:12
Modified 18 декабря, 20:12
Updated 18 декабря, 20:12
Жюри определило наиболее серьезные успехи в отрасли туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства на уровне российских регионов, пишет autopanorama.ru.
Москва была признана лучшей в категории «Место, регион, курорт». Наряду с этим реализованный в российской столице проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров признали достойным победы по направлению «Инфраструктура». Еще один субъект РФ — Республика Алтай — победил в номинации «Лучший департамент туризма».
В номинации «Гастрономия» лучшими стали одновременно рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня», которым жюри отдало равное количество голосов. При этом курорт Манжерок смог получить титул победителя в еще одной категории — «Гостеприимство».
Наиболее достойным из представленных проектов в категории «Культурная программа» признали мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Стала известна и «Туристическая персона года» — автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
«Лучшим автомобилем для путешествий», по мнению экспертов, стал кроссовер из Поднебесной Exeed RX.
Победителями спецпроекта «Протестировано Discovery» выбраны цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, Foton Tunland (стал пикапом года, по версии журнала Дискавери) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.
Национальная экспертная премия в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery берет свое начало с 2024 года. Премия включает в себя пять базовых номинаций: «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа» и три спецноминации — «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий».
Телеведущий Михаил Кожухов был назначен председателем жюри, членами которого стали 230 экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий.