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Posted 18 декабря, 10:59

Published 18 декабря, 10:59

Modified 18 декабря, 11:21

Updated 18 декабря, 11:21

Аналитики выяснили, у кого в Красноярске сильнее всего выросли зарплаты за год

У кого в Красноярске и крае сильнее всего выросли зарплаты за год? Топ специальностей

18 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.

Аналитики выяснили, у кого в Красноярске сильнее всего выросли зарплаты за год

Аналитики выяснили, у каких специалистов в Красноярском крае сильнее всего выросли зарплаты в этом году.

Как сообщают аналитики платформы hh.ru, средняя предлагаемая зарплата по итогам ноября 2024 года составила в крае 76 905 рублей — с ноября 2023 года она выросла на 27%.

В девяти направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка. Лидером стала сфера административного персонала — туда входят и курьеры. У работников этой сферы средние зарплатные предложения выросли на 83% — до 87 492 рублей.

Далее идут такие сферы:

  • «Производство, сервисное обслуживание» — рост на 32%, до 132 078 рублей;
  • «Искусство, развлечения, массмедиа» — рост на 32%, до 60 127 рублей;
  • «Рабочий персонал» — рост на 30%, до 128 951 рублей;
  • «Строительство, недвижимость» — рост на 30%, до 132 366 рублей;
  • «Транспорт, логистика, перевозки» — рост на 29%, до 150 964 рублей;
  • «Сельское хозяйство» — рост на 29%, до 179 533 рублей;
  • «Добыча сырья» — рост на 28%, до 180 000 рублей;
  • «Медицина, фармацевтика» — рост на 28%, до 75 917 рублей.

При этом, если оценивать по приросту в рублях, то впереди всех окажутся представители сферы сельского хозяйства — работодатели готовы сейчас платить им на 40 045 рублей больше, чем годом ранее.

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