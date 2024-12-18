У кого в Красноярске и крае сильнее всего выросли зарплаты за год? Топ специальностей

Posted 18 декабря, 10:59
Published 18 декабря, 10:59
Modified 18 декабря, 11:21
Updated 18 декабря, 11:21
Как сообщают аналитики платформы hh.ru, средняя предлагаемая зарплата по итогам ноября 2024 года составила в крае 76 905 рублей — с ноября 2023 года она выросла на 27%.
В девяти направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка. Лидером стала сфера административного персонала — туда входят и курьеры. У работников этой сферы средние зарплатные предложения выросли на 83% — до 87 492 рублей.
Далее идут такие сферы:
При этом, если оценивать по приросту в рублях, то впереди всех окажутся представители сферы сельского хозяйства — работодатели готовы сейчас платить им на 40 045 рублей больше, чем годом ранее.