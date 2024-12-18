У красноярца на три часа остановилось сердце. Он говорит, что видел ангела

С начала реанимации до момента, когда его сердце стало сокращаться, прошло больше трех часов — 219 минут. На следующий день мужчина уже был в ясном сознании. За трое суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвертые сутки его перевели в ожоговое отделение для дальнейшего лечения.