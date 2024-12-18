У красноярца на три часа остановилось сердце. Он говорит, что видел ангела

Posted 18 декабря, 06:42
Published 18 декабря, 06:42
Modified 18 декабря, 08:23
Updated 18 декабря, 08:23
Недавно в краевую больницу поступил пациент в состоянии клинической смерти — температура его тела была 19,8 градуса. У него не было даже минимальных признаков сердечной деятельности — врачи приняли решение о проведении реанимации.
С начала реанимации до момента, когда его сердце стало сокращаться, прошло больше трех часов — 219 минут. На следующий день мужчина уже был в ясном сознании. За трое суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвертые сутки его перевели в ожоговое отделение для дальнейшего лечения.
Мужчина поделился, что после смерти видел «сущность ангела», который «оттянул его обратно». Видео с ним опубликовали в сообществе «ДоброКрай».
«Свет в конце тоннеля не видел. Видел что-то такое… Видел что-то такое… сущность, называется смерть. Видел сущность ангела, который меня обратно оттянул».
По словам мужчины, родных и близких в Красноярске у него нет, он приехал в Красноярск на заработки. Сейчас он уже самостоятельно передвигается по палате.