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Posted 18 декабря, 06:42

Published 18 декабря, 06:42

Modified 18 декабря, 08:23

Updated 18 декабря, 08:23

Красноярца, у которого на 3 часа остановилось сердце, говорит, что видел ангела

У красноярца на три часа остановилось сердце. Он говорит, что видел ангела

18 декабря 2024, 06:42
Фото: «ДоброКрай».

Красноярца, у которого на 3 часа остановилось сердце, говорит, что видел ангела

Красноярец, у которого на 3,5 часа остановилось сердце, рассказал, что видел после клинической смерти.

Недавно в краевую больницу поступил пациент в состоянии клинической смерти — температура его тела была 19,8 градуса. У него не было даже минимальных признаков сердечной деятельности — врачи приняли решение о проведении реанимации.

С начала реанимации до момента, когда его сердце стало сокращаться, прошло больше трех часов — 219 минут. На следующий день мужчина уже был в ясном сознании. За трое суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвертые сутки его перевели в ожоговое отделение для дальнейшего лечения.

Мужчина поделился, что после смерти видел «сущность ангела», который «оттянул его обратно». Видео с ним опубликовали в сообществе «ДоброКрай».

«Свет в конце тоннеля не видел. Видел что-то такое… Видел что-то такое… сущность, называется смерть. Видел сущность ангела, который меня обратно оттянул».
Видео: «ДоброКрай».

По словам мужчины, родных и близких в Красноярске у него нет, он приехал в Красноярск на заработки. Сейчас он уже самостоятельно передвигается по палате.

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