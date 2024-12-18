«У нас в Сибири нет льда?»: красноярцы жалуются на нехватку ледяных горок

Posted 18 декабря, 09:59
Published 18 декабря, 09:59
Modified 18 декабря, 11:19
Updated 18 декабря, 11:19
Жалобу от жительницы микрорайона Солнечный публикует телеканал ТВК. По ее словам, одной горки не хватит для всех детей в микрорайоне.
» В прошлые года у нас была большая горка с двумя спусками, 3 маленьких горки, ледяной лабиринт. А в этом году? У нас в Сибири нет льда? Год семьи, рожайте больше детей, а куда с детьми зимой прийти? С ледовым городком и то обделили. 6 школ, 12 детских садов и неизвестно еще какое огромное количество частных садов, и вот такой аскетичный ледовый городок. Где кататься детям на новогодних каникулах?» — пишет женщина.
В комментариях многие согласились с краснояркой и написали, что проблемы есть и в других районах.
«Вот-вот… побывали с ребенком на данной елке и очень были опечалены. Три фигурки и одна горочка. Уж очень скромно, печально».
«В „Тихих Зорях“ тоже нет ни одной горки, ни катка. Дети по пандусу катаются».
«Да в каждом районе всё очень печально с горками. Раньше на Каменке шикарные горки были, в этом году ничего. И так повсеместно. Ждём огромные очереди на острове Татышев».
С 2021 года власти решили, что размеры и само строительство горок должно вестись в России по ГОСТам. Затем горка, как и другие аттракционы, должна пройти государственную регистрацию. На обустройство одной горки по этим правилам уходит минимум 27 тысяч рублей.
С этим связывают то, что оборудованных горок для катания в городах становится меньше.