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Posted 18 декабря, 08:19

Published 18 декабря, 08:19

Modified 18 декабря, 08:21

Updated 18 декабря, 08:21

«Убийства ничего не принесут»: красноярцы высказались против усыпления бродячих собак

«Убийства ничего не принесут»: красноярцы высказались против усыпления бродячих собак

18 декабря 2024, 08:19
Фото: 1MI.
17 декабря стало известно, что в Красноярском крае планируют разрешить усыплять агрессивных бродячих собак. «Проспект Мира» собрал реакции красноярцев на это.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак через 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

«ПМ» решил посмотреть, как красноярцы относятся к этой инициативе. Многие в соцсетях раскритиковали законопроект и отметили, что убийство животных — не выход.

«Мы против эвтаназии!»
«Люди в нашей стране стали злые, лучше убить, чем строить нормальные приюты, как в цивилизованных странах. Много у нас таких, кто помогает бездомным животным?»
«Законы надо менять. Только от жизни собачей, собака бывает кусачей».
«Комиссия будет выявлять агрессию у любой собаки, чтобы план по убийству выполнять и осваивать средства. В первую очередь усыплять будут стареньких добродушных собак и щенков. И это будет не эвтаназия, а убийство. В целях экономии ставить будут препарат, от которых животное погибает в жутких муках».
«Боюсь, что перед приездом комиссии собак специально будут „драконить“ надзиратели… Где в программе меры по адаптации собак к позитивному поведению? Ведь безнадежно агрессивная собака — это только та, у которой органическое поражение ЦНС».
«Убийства собак ничего не принесут! Нужно ввести закон о чипировании, так как хозяева не чувствуют ответственности перед законом. Захотели и выбросили питомцев!»

Были и те, кто поддержал законопроект:

«Давно пора!»
«Круто. Вчера отбивалась от одной такой „доброй“ собачки с чипом на автостоянке. Не могла к машине пройти».
«В цивилизованных странах животных утилизируют спустя определенное время. Никто их не держит пожизненно, ведь это экономически неоправданно».
«Полностью поддерживаю! Нужно еще придумать, что делать с теми, кто заводит, не воспитывает, а потом выбрасывает собак».
«Предлагаю усыплять всех питомцев, которых не забрали хозяева в течение 45 дней. И никакой комиссии не надо!»

Один из красноярцев считает, что нужно не усыплять собак, а запретить их разведение:

«Надо запретить разводить собак для продажи. Если хочешь собаку, пройди сначала ряд тестов, в том числе на адекватность. Всех, кто хочет себе верного друга, предлагаю отправлять в собачий приют. Ненавижу заводчиков, если бы не законы, они бы и людей на продажу „разводили“».
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Мнение#Красноярский край#Собаки#Бездомные собаки#Убийство собаки#Законопроект#Агрессивные собаки
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