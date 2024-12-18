В Красноярске на месте бывшего завода на Шахтеров хотят построить четыре 20-этажки

Posted 18 декабря, 09:20
Published 18 декабря, 09:20
Modified 18 декабря, 09:56
Updated 18 декабря, 09:56
Как указано в документах, ООО СЗ «К-групп» планирует в рамках КРТ застроить на улице Шахтеров участок площадью 22 тысячи квадратных метров. Застройщик хочет возвести там четыре жилых 20-этажных здания. На данный момент на месте бывшего завода находятся склады.
Однако для этого участок из общественно-деловой зоны нужно перевести в зону деловой и многоэтажной жилой застройки.
Во время слушаний представители застройщика заявили, что проект застройки предполагает возведение детского сада или школы в зависимости от потребностей города. Публичные слушания будут идти до 25 декабря.
По данным сервиса «Спарк», строительная компания «К-групп» была зарегистрирована в начале декабря 2023 года. Ее владельцами являются Ксения Козина и Кирилл Кириллов, который занимает пост гендиректора.
Козина является владелицей рекламного агентства «Борк». Кириллов, в свою очередь, владеет строительной компанией «Лидер», а также фирмой «Левый берег», которая занимается арендой и управлением недвижимостью.