prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 09:20

Published 18 декабря, 09:20

Modified 18 декабря, 09:56

Updated 18 декабря, 09:56

В Красноярске на месте бывшего завода на Шахтеров хотят построить четыре 20-этажки

В Красноярске на месте бывшего завода на Шахтеров хотят построить четыре 20-этажки

18 декабря 2024, 09:20
Фото: yandex.ru/maps.
Красноярский застройщик предложил по программе КРТ построить несколько жилых домов на месте бывшего ремонтно-механического завода на Шахтеров. Об этом стало известно на публичных слушаниях в мэрии.

Как указано в документах, ООО СЗ «К-групп» планирует в рамках КРТ застроить на улице Шахтеров участок площадью 22 тысячи квадратных метров. Застройщик хочет возвести там четыре жилых 20-этажных здания. На данный момент на месте бывшего завода находятся склады.

Однако для этого участок из общественно-деловой зоны нужно перевести в зону деловой и многоэтажной жилой застройки.

Фото: egrp365.ru

Во время слушаний представители застройщика заявили, что проект застройки предполагает возведение детского сада или школы в зависимости от потребностей города. Публичные слушания будут идти до 25 декабря.

По данным сервиса «Спарк», строительная компания «К-групп» была зарегистрирована в начале декабря 2023 года. Ее владельцами являются Ксения Козина и Кирилл Кириллов, который занимает пост гендиректора.

Козина является владелицей рекламного агентства «Борк». Кириллов, в свою очередь, владеет строительной компанией «Лидер», а также фирмой «Левый берег», которая занимается арендой и управлением недвижимостью.

Читайте также:
В мэрии Красноярска рассказали, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный»Жители попавшей под КРТ Николаевки снова записали обращение к ПутинуВ Красноярске готовят закон о выкупе домов для КРТ по цене однушкиНа заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Шахтеров#Застройка#Улица Шахтеров#КРТ#Застройщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика