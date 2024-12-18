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Posted 18 декабря, 08:53

Published 18 декабря, 08:53

Modified 18 декабря, 08:55

Updated 18 декабря, 08:55

В Красноярске начался фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске начался фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири»

18 декабря 2024, 08:53
Фото: РУСАЛ.
В Красноярске стартовал международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Генеральным партнёром выступил РУСАЛ. На яркое событие зимы в этом году в Красноярске соберутся участники из России, Китая, Монголии и Беларуси.

Фестиваль разделен на два этапа и приурочен к 185-летию со дня рождения великого композитора Петра Чайковского. Участники создадут снежные и ледовые скульптуры, отражающие героев произведений Чайковского или вдохновленные его музыкой.

С 16 по 20 декабря проходит молодежный конкурс, в котором соревнуются представители Красноярского края. А С 6 по 11 января впервые за последние пять лет пройдут международные состязания профессионалов. Завершится фестиваль 11 января большой концертной программой.

Фото: РУСАЛ

Генеральным спонсором фестиваля в этом году впервые стала компания РУСАЛ, предоставившая на его проведение 8,7 миллиона рублей. Заместитель директора алюминиевого дивизиона компании Дмитрий Дмитриев подчеркнул важность фестиваля и пожелал участникам молодежного этапа креативного подхода и успеха в переходе на профессиональный уровень:

«Вы открываете этот фестиваль первыми, это большая ответственность, поэтому желаю вам креатива, творчества, и достойно перейти на следующий, уже профессиональный уровень! Пусть следующим приехавшим ребятам будет чему у вас поучиться. Желаю всем удачи, настроения, и вместе мы легко превратим зиму в праздник!»

7 января на центральной набережной в рамках фестиваля пройдёт семейный конкурс под девизом «Вместе с РУСАЛом легко превратить зиму в праздник». Семейные команды, в том числе и с предприятий РУСАЛа, создадут свои скульптуры из снежных кубов, а жюри выберет трех победителей. В этот день также состоится флешмоб «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» и другие интерактивные мероприятия для зрителей и участников. Праздник продлится весь день.

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