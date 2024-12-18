В Красноярске начался фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири»

7 января на центральной набережной в рамках фестиваля пройдёт семейный конкурс под девизом «Вместе с РУСАЛом легко превратить зиму в праздник». Семейные команды, в том числе и с предприятий РУСАЛа, создадут свои скульптуры из снежных кубов, а жюри выберет трех победителей. В этот день также состоится флешмоб «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» и другие интерактивные мероприятия для зрителей и участников. Праздник продлится весь день.