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Posted 18 декабря, 04:08

Published 18 декабря, 04:08

Modified 18 декабря, 04:08

Updated 18 декабря, 04:08

В Красноярске планируют ввести режим «черного неба»

В Красноярске планируют ввести режим «черного неба»

18 декабря 2024, 04:08
Фото: prmira.ru.
Среднесибирское УГМС планирует ввести в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом заявил министр экологии края Владимир Часовитин.

По словам синоптиков, из-за похолодания и отсутствия ветра в воздухе Красноярска накапливаются загрязняющие вещества. Из-за этого предприятиям рекомендуют снизить выбросы.

Министр экологии края Владимир Часовитин в своих соцсетях попросил красноярцев ее проводить работы, которые приводят к загрязнению воздуха.

Отметим, что на сайте Среднесибирского УГМС пока не указано, на какой период планируется ввести режим НМУ.

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