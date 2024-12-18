В Красноярске планируют ввести режим «черного неба»

Posted 18 декабря, 04:08
Published 18 декабря, 04:08
Modified 18 декабря, 04:08
Updated 18 декабря, 04:08
По словам синоптиков, из-за похолодания и отсутствия ветра в воздухе Красноярска накапливаются загрязняющие вещества. Из-за этого предприятиям рекомендуют снизить выбросы.
Министр экологии края Владимир Часовитин в своих соцсетях попросил красноярцев ее проводить работы, которые приводят к загрязнению воздуха.
Отметим, что на сайте Среднесибирского УГМС пока не указано, на какой период планируется ввести режим НМУ.