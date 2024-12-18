В Красноярске снова подорожали шаурма и денер. Смотрим на сколько

Posted 18 декабря, 09:06
Published 18 декабря, 09:06
Modified 18 декабря, 09:56
Updated 18 декабря, 09:56
Объявление о повышении цен с 12 декабря разместили в точках сети Chicken Dener. Фото публикует в телеграм-канале «Вкусно ем и вам советую» блогер Аня Медведева.
«Для нас важно сохранить качество ингредиентов, чтобы вы в условиях острой нехватки времени могли поесть здоровую и вкусную еду. Рост инфляции привел к увеличению стоимости качественных компонентов и общих затрат компании и не позволяет удерживать цены на готовую продукцию на местном уровне», — сказано в объявлении.
Аналогичное повышение цен в сети было осенью 2023 года. Мы решили сравнить, как изменились цены на шаурму за год. Тут указаны стоимость за размер мини:
Подорожали и денеры: мини с курицей теперь стоит 250₽ вместо 200₽, Mix — 270₽ вместо 220₽, с говядиной — 280₽ вместо 230₽, а вегетарианский — 220₽ вместо 180₽.