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Posted 18 декабря, 09:06

Published 18 декабря, 09:06

Modified 18 декабря, 09:56

Updated 18 декабря, 09:56

В Красноярске снова подорожали шаурма и денер. Смотрим на сколько

В Красноярске снова подорожали шаурма и денер. Смотрим на сколько

18 декабря 2024, 09:06
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске в одной из популярных сетей подорожала шаурма и денер. Смотрим, как изменились цены.

Объявление о повышении цен с 12 декабря разместили в точках сети Chicken Dener. Фото публикует в телеграм-канале «Вкусно ем и вам советую» блогер Аня Медведева.

«Для нас важно сохранить качество ингредиентов, чтобы вы в условиях острой нехватки времени могли поесть здоровую и вкусную еду. Рост инфляции привел к увеличению стоимости качественных компонентов и общих затрат компании и не позволяет удерживать цены на готовую продукцию на местном уровне», — сказано в объявлении.
Фото: «Вкусно ем и вам советую», t.me

Аналогичное повышение цен в сети было осенью 2023 года. Мы решили сравнить, как изменились цены на шаурму за год. Тут указаны стоимость за размер мини:

  • шаурма классическая: было — 200₽, стало — 250₽;
  • шаурма «Чили» с курицей: было — 210₽, стало — 260₽;
  • шаурма Mix: было — 220₽, стало — 270₽;
  • шаурма сырная с курицей: было — 220₽, стало — 270₽;
  • шаурма с говядиной: было — 230₽, стало — 280₽.
Цены сейчас — в декабре 2024 годаЦены сейчас — в декабре 2024 года
Цены в октябре 2023 годаЦены в октябре 2023 года
Цены сейчас — в декабре 2024 года. Фото: chickendener.ru

Подорожали и денеры: мини с курицей теперь стоит 250₽ вместо 200₽, Mix — 270₽ вместо 220₽, с говядиной — 280₽ вместо 230₽, а вегетарианский — 220₽ вместо 180₽.

Цены сейчас — в декабре 2024 годаЦены сейчас — в декабре 2024 года
Цены в октябре 2023 годаЦены в октябре 2023 года
Цены сейчас — в декабре 2024 года. Фото: chickendener.ru
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