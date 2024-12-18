Железногорский подросток перед убийством опекунши искал способы расправы в интернете

Все произошло 1 октября. В этот день подросток поругался со своей 54-летней опекуншей, схватил кухонный нож и нанес ей 10 ударов в шею. От полученных ран женщина скончалась на месте.



После убийства школьник ушел гулять на улицу, затем вернулся домой и лег спать, а утром пошел в школу. Его задержали и отправили в СИЗО.