Железногорский подросток перед убийством опекунши искал способы расправы в интернете

Posted 18 декабря, 06:05
Published 18 декабря, 06:05
Modified 18 декабря, 06:27
Updated 18 декабря, 06:27
Все произошло 1 октября. В этот день подросток поругался со своей 54-летней опекуншей, схватил кухонный нож и нанес ей 10 ударов в шею. От полученных ран женщина скончалась на месте.
После убийства школьник ушел гулять на улицу, затем вернулся домой и лег спать, а утром пошел в школу. Его задержали и отправили в СИЗО.
Как рассказали в прокуратуре, подросток с четырех лет жил в семье опекунши. С декабря 2023 года семья состояла на учете из-за слишком агрессивного поведения мальчика по отношению к сверстникам. Он проносил в школу ножи, электрошокер и муляжи оружий, часто ругался с одноклассниками и поджигал листья. Из-за этого семью признали находящейся в особо опасном положении.
На допросе подросток признал свою вину в убийстве и рассказал, что перед преступлением искал в интернете, как расправиться с человеком.
«Ничего не нашел. Помню, что после расправы я написал сотруднику опеки, что все плохо. Потом в своей комнате я думал о случившемся, переживал, пытался успокоиться и уснул. Я не звонил в полицию, потому что не хотел. И бабушке тоже не говорил, что расправился с опекуншей».
Прокуратура утвердила обвинение в убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). «Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что школьнику грозит реальное лишение свободы.
«По правилам назначения наказаний, железногорскому подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии».