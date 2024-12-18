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Posted 18 декабря, 06:05

Published 18 декабря, 06:05

Modified 18 декабря, 06:27

Updated 18 декабря, 06:27

Железногорский подросток перед убийством опекунши искал способы расправы в интернете

Железногорский подросток перед убийством опекунши искал способы расправы в интернете

18 декабря 2024, 06:05
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Школьник из Железногорска, зарезавший свою опекуншу, признал вину в убийстве. Ему грозит реальное лишение свободы.

Все произошло 1 октября. В этот день подросток поругался со своей 54-летней опекуншей, схватил кухонный нож и нанес ей 10 ударов в шею. От полученных ран женщина скончалась на месте.

После убийства школьник ушел гулять на улицу, затем вернулся домой и лег спать, а утром пошел в школу. Его задержали и отправили в СИЗО.

Как рассказали в прокуратуре, подросток с четырех лет жил в семье опекунши. С декабря 2023 года семья состояла на учете из-за слишком агрессивного поведения мальчика по отношению к сверстникам. Он проносил в школу ножи, электрошокер и муляжи оружий, часто ругался с одноклассниками и поджигал листья. Из-за этого семью признали находящейся в особо опасном положении.

На допросе подросток признал свою вину в убийстве и рассказал, что перед преступлением искал в интернете, как расправиться с человеком.

«Ничего не нашел. Помню, что после расправы я написал сотруднику опеки, что все плохо. Потом в своей комнате я думал о случившемся, переживал, пытался успокоиться и уснул. Я не звонил в полицию, потому что не хотел. И бабушке тоже не говорил, что расправился с опекуншей».

Прокуратура утвердила обвинение в убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). «Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что школьнику грозит реальное лишение свободы.

«По правилам назначения наказаний, железногорскому подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии».
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