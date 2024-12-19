Бургеры и чебуреки: какие блюда красноярцы заказывают чаще всего

Posted 19 декабря, 05:54
Published 19 декабря, 05:54
Modified 19 декабря, 06:01
Updated 19 декабря, 06:01
В сервисе сделали разделение на популярные и характерные блюда. Популярные — это те, которые много заказывали: их доля от числа общего количества заказов больше. Характерные — когда отношение доли блюда в заказах в конкретном городе выше среднего значения по всем городам: то есть в конкретном городе блюда заказывали заметно чаще, чем в других.
В топ популярных блюд у красноярцев вошли бургеры — они были в 35% заказов, закуски из картофеля — в 31%, закуски из курицы — в 30%, салаты — в 12%, супы — в 11%.
При этом в топе характерных блюд на первом месте оказались чебуреки — красноярцы заказывали их в 2,3 раза чаще, чем жители других городов в среднем. Далее идут плов — в 1,4 раза, закуски из сыра и блюда на воке — в 1,3 раза.
Вот какие кухни стали популярными и характерными у красноярцев: