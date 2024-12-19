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Posted 19 декабря, 05:54

Published 19 декабря, 05:54

Modified 19 декабря, 06:01

Updated 19 декабря, 06:01

Бургеры и чебуреки: какие блюда красноярцы заказывают чаще всего

Бургеры и чебуреки: какие блюда красноярцы заказывают чаще всего

19 декабря 2024, 05:54
Фото: 1MI / www.freepik.com.
Аналитики сервиса «Яндекса Еда» выяснили популярные и характерные блюда, которые заказывают красноярцы.

В сервисе сделали разделение на популярные и характерные блюда. Популярные — это те, которые много заказывали: их доля от числа общего количества заказов больше. Характерные — когда отношение доли блюда в заказах в конкретном городе выше среднего значения по всем городам: то есть в конкретном городе блюда заказывали заметно чаще, чем в других.

В топ популярных блюд у красноярцев вошли бургеры — они были в 35% заказов, закуски из картофеля — в 31%, закуски из курицы — в 30%, салаты — в 12%, супы — в 11%.

При этом в топе характерных блюд на первом месте оказались чебуреки — красноярцы заказывали их в 2,3 раза чаще, чем жители других городов в среднем. Далее идут плов — в 1,4 раза, закуски из сыра и блюда на воке — в 1,3 раза.

Фото: yandex.ru

Вот какие кухни стали популярными и характерными у красноярцев:

Фото: yandex.ru
  • В 2024 году Красноярск стал лидером по приросту заведений общепита за год среди крупных городов РФ.
  • Ранее журналисты поговорили с бренд-шефом рестогруппы Bellini и автором телеграм-канала о Красноярске и выяснили, как Красноярск стал гастрономической столицей и что будет дальше.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Исследование#Заказ
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