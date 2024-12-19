Бургеры и чебуреки: какие блюда красноярцы заказывают чаще всего

В сервисе сделали разделение на популярные и характерные блюда. Популярные — это те, которые много заказывали: их доля от числа общего количества заказов больше. Характерные — когда отношение доли блюда в заказах в конкретном городе выше среднего значения по всем городам: то есть в конкретном городе блюда заказывали заметно чаще, чем в других.