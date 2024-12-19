Ефимов сообщил о получении льготы на аренду земли московским технопарком

Posted 19 декабря, 14:56
Published 19 декабря, 14:56
Modified 19 декабря, 14:56
Updated 19 декабря, 14:56
Это предприятие занимается разработкой и производством систем автоматизации для тепловых процессов, применяемых в энергетической сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности, и располагается на востоке столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов подчеркнул, что льготные условия аренды позволят компании выделить сэкономленные средства на дальнейшее развитие, пишет mos.ru.
По словам Ефимова, в Москве реализуется ряд инициатив для поддержки бизнеса. Одной из таких мер является сниженная арендная ставка для технопарков, которая составляет всего 0,01% от кадастровой стоимости земли. Это становится долгосрочной инвестицией города в науку и промышленность. Московский завод тепловой автоматики уже получил подобные льготы на участок площадью около 0,1 гектара, а ранее аналогичные привилегии были предоставлены на четыре соседних участка для этой компании. Благодаря этому предприятие сможет ежегодно экономить порядка 4,95 миллиона рублей.
Льгота действует на протяжении десяти лет. Предприниматель уже подписал соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Чтобы сохранить льготные условия аренды, технопарк должен ежегодно подтверждать свой статус.
Глава департамента городского имущества Москвы и министр правительства столицы Максим Гаман сообщил, что эта компания имеет статус технопарка и арендует у городских властей пять участков земли общей площадью 1,6 гектара на специальных условиях с льготной арендной ставкой. Сэкономленные средства предназначены для дальнейшего развития предприятия. Эти деньги могут быть использованы на капитальный ремонт зданий, модернизацию производственных процессов, научные исследования, а также на обучение и повышение квалификации работников.
Завод расположен в восточной части Москвы, в районе Соколиная Гора и имеет почти столетнюю историю. Первоначально он занимался производством клепаных котлов для котельных. В 1960 году предприятие изменило направление и начало выпуск оборудования для автоматизации энергетического сектора. С тех пор завод стал одним из ведущих разработчиков и производителей систем автоматизации тепловых процессов, востребованных в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. В последние годы завод значительно расширил свои производственные мощности, создав технопарк с семью компаниями, которые работают в разных сферах.