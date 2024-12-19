Ефимов сообщил о получении льготы на аренду земли московским технопарком

Завод расположен в восточной части Москвы, в районе Соколиная Гора и имеет почти столетнюю историю. Первоначально он занимался производством клепаных котлов для котельных. В 1960 году предприятие изменило направление и начало выпуск оборудования для автоматизации энергетического сектора. С тех пор завод стал одним из ведущих разработчиков и производителей систем автоматизации тепловых процессов, востребованных в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. В последние годы завод значительно расширил свои производственные мощности, создав технопарк с семью компаниями, которые работают в разных сферах.