Как зимний багаж влияет на расход топлива

Строительные материалы, пустые канистры, чемоданы и другие предметы — все это не приносит пользы, но увеличивает массу автомобиля, что, в свою очередь, ведёт к повышенному расходу топлива. Удалив несколько десятков килограммов из багажного отделения, можно сократить расход горючего на пару процентов.