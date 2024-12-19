Как зимний багаж влияет на расход топлива

Posted 19 декабря 2024, 05:19
Published 19 декабря 2024, 05:19
Modified 19 декабря 2024, 05:19
Updated 19 декабря 2024, 05:19
Однако можно значительно снизить расход топлива, сделав одно простое действие. Многие водители привыкают хранить в багажнике ненужные вещи, которые редко используются. Об этом пишет Pravda.Ru.
Строительные материалы, пустые канистры, чемоданы и другие предметы — все это не приносит пользы, но увеличивает массу автомобиля, что, в свою очередь, ведёт к повышенному расходу топлива. Удалив несколько десятков килограммов из багажного отделения, можно сократить расход горючего на пару процентов.