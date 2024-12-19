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Posted 19 декабря 2024, 05:19

Published 19 декабря 2024, 05:19

Modified 19 декабря 2024, 05:19

Updated 19 декабря 2024, 05:19

Как зимний багаж влияет на расход топлива

Как зимний багаж влияет на расход топлива

19 декабря 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney.
Зимой расход топлива неизбежно увеличивается. Это связано с дополнительными функциями, такими как использование печки, а также с плохими дорожными условиями — снегом и гололедицей, требующими большего расхода энергии для прогрева мотора.

Однако можно значительно снизить расход топлива, сделав одно простое действие. Многие водители привыкают хранить в багажнике ненужные вещи, которые редко используются. Об этом пишет Pravda.Ru.

Строительные материалы, пустые канистры, чемоданы и другие предметы — все это не приносит пользы, но увеличивает массу автомобиля, что, в свою очередь, ведёт к повышенному расходу топлива. Удалив несколько десятков килограммов из багажного отделения, можно сократить расход горючего на пару процентов.

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