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Posted 19 декабря, 10:52

Published 19 декабря, 10:52

Modified 19 декабря, 11:44

Updated 19 декабря, 11:44

Россияне спрашивают Путина, почему такая высокая ставка и нищенские пенсии

Какие вопросы попадают на экраны во время прямой линии с Путиным

19 декабря 2024, 10:52

Россияне спрашивают Путина, почему такая высокая ставка и нищенские пенсии

В зале, где 19 декабря проходит прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным, показывают вопросы, которые отправляют люди.

Вот несколько из них, которые попали на экраны.

  • «Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку, когда ставка 26-28%?»
  • «Почему бы для поднятия демографии не разрешить многоженство?»
  • «Почему у нас такие нищенские пенсии? Как на них жить?»
  • «Когда введут четырехдневную рабочую неделю?»
  • «Когда пакеты в „Валберисе“ будут бесплатные?»
  • «У нас столько чиновников, а решить вопрос может только Путин. Это как называется?»
  • «У вас не возникает ощущения, что ваше окружение не доводит до вас полную информацию о том, что происходит в стране?»
  • «Недопустимо высокими стали цены в музеи и театры. Книги стоят неприлично дорого».
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Владимир Путин#Пенсии#Россия#Вопросы#Ключевая ставка
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