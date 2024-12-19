Коллектив Богучанской ГЭС провел интеллектуальный турнир

Турнир, организованный при поддержке районного Дома культуры «Рассвет», включал три блока вопросов: фотозадания, устный раунд и музыкальная загадка. Участники решали логические задачи, находили подсказки в текстах и демонстрировали знание отрасли. Они определили тип рабочего колеса Богучанской ГЭС, вспомнили документ, с которого началась электрификация России, и подсчитали количество ударных комсомольских строек в Красноярском крае, отмечающем 90-летие.