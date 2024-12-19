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Posted 19 декабря, 06:50

Published 19 декабря, 06:50

Modified 19 декабря, 06:52

Updated 19 декабря, 06:52

Коллектив Богучанской ГЭС провел интеллектуальный турнир

Коллектив Богучанской ГЭС провел интеллектуальный турнир

19 декабря 2024, 06:50
Фото: Богучанская ГЭС.
Сотрудники Богучанской ГЭС организовали первый интеллектуальный турнир «Свет знаний», приуроченный ко Дню энергетика. Турнир, посвященный истории, современности и перспективам энергетической отрасли, собрал шесть команд.

Три команды представляли коллектив станции, две — педагоги и ученики центра дополнительного образования детей Кодинска, а еще одну составили журналисты из Красноярска, которые участвовали в итоговом пресс-туре на Богучанскую ГЭС.

Победителем стала команда службы экономической безопасности и режима, которой вручили чемпионский кубок. Второе место заняли преподаватели центра дополнительного образования, а третье — команда службы мониторинга оборудования. Награды победителям вручил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков. Все участники получили памятные сувениры и расширили свои знания о российской и мировой энергетике.

Турнир, организованный при поддержке районного Дома культуры «Рассвет», включал три блока вопросов: фотозадания, устный раунд и музыкальная загадка. Участники решали логические задачи, находили подсказки в текстах и демонстрировали знание отрасли. Они определили тип рабочего колеса Богучанской ГЭС, вспомнили документ, с которого началась электрификация России, и подсчитали количество ударных комсомольских строек в Красноярском крае, отмечающем 90-летие.

Отдельный интерес вызвали вопросы, связанные с общеизвестными фактами. Например, участникам предложили назвать дату пуска первого агрегата станции, количество пролетов водосброса и способы подключения бытовых электроприборов в начале XX века. После игры состоялось обсуждение, где участники отметили наиболее сложные и интересные вопросы. Все согласились, что цель таких мероприятий — узнать новую информацию.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным событием и включить его в программу мероприятий коллектива Богучанской ГЭС.

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