Коллектив Богучанской ГЭС провел интеллектуальный турнир

Posted 19 декабря, 06:50
Published 19 декабря, 06:50
Modified 19 декабря, 06:52
Updated 19 декабря, 06:52
Три команды представляли коллектив станции, две — педагоги и ученики центра дополнительного образования детей Кодинска, а еще одну составили журналисты из Красноярска, которые участвовали в итоговом пресс-туре на Богучанскую ГЭС.
Победителем стала команда службы экономической безопасности и режима, которой вручили чемпионский кубок. Второе место заняли преподаватели центра дополнительного образования, а третье — команда службы мониторинга оборудования. Награды победителям вручил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков. Все участники получили памятные сувениры и расширили свои знания о российской и мировой энергетике.
Турнир, организованный при поддержке районного Дома культуры «Рассвет», включал три блока вопросов: фотозадания, устный раунд и музыкальная загадка. Участники решали логические задачи, находили подсказки в текстах и демонстрировали знание отрасли. Они определили тип рабочего колеса Богучанской ГЭС, вспомнили документ, с которого началась электрификация России, и подсчитали количество ударных комсомольских строек в Красноярском крае, отмечающем 90-летие.
Отдельный интерес вызвали вопросы, связанные с общеизвестными фактами. Например, участникам предложили назвать дату пуска первого агрегата станции, количество пролетов водосброса и способы подключения бытовых электроприборов в начале XX века. После игры состоялось обсуждение, где участники отметили наиболее сложные и интересные вопросы. Все согласились, что цель таких мероприятий — узнать новую информацию.
Организаторы планируют сделать турнир ежегодным событием и включить его в программу мероприятий коллектива Богучанской ГЭС.