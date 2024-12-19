КрасГМУ перешел на платформу МТС для дистанционного обучения и онлайн-мероприятий

Ректор университета Алексей Протопопов отметил, что использование платформы МТС соответствует новым требованиям законодательства, вступившим в силу с сентября 2024 года, которые обязывают применять ПО из отечественного реестра для дистанционного обучения. По его словам, развитие цифровых технологий позволяет дополнить традиционное образование и удовлетворить запросы студентов, которые всё чаще проявляют интерес к видеоресурсам и интерактивным методикам.