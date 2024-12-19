КрасГМУ перешел на платформу МТС для дистанционного обучения и онлайн-мероприятий

Posted 19 декабря, 06:21
Published 19 декабря, 06:21
Modified 19 декабря, 07:41
Updated 19 декабря, 07:41
Ректор университета Алексей Протопопов отметил, что использование платформы МТС соответствует новым требованиям законодательства, вступившим в силу с сентября 2024 года, которые обязывают применять ПО из отечественного реестра для дистанционного обучения. По его словам, развитие цифровых технологий позволяет дополнить традиционное образование и удовлетворить запросы студентов, которые всё чаще проявляют интерес к видеоресурсам и интерактивным методикам.
«В подготовке врачей многие умения и навыки могут быть получены только в очной форме обучения. Однако дистанционное обучение сегодня интенсивно развивается. Это и работа на симуляторах, интерактивные дистанционные мастер-классы, технологии объёмной визуализации и так далее. Мы нередко слышим от студентов, что они хотели бы видеть больший объём дистанционных образовательных технологий. Речь, например, о видеоресурсах, ведь они дают возможность вернуться к определённому моменту, переслушать и пересмотреть материал для лучшего усвоения», — отметил ректор.
По словам директора МТС в Красноярском крае Сергея Егошина, МТС Линк уже используют в работе учебные заведения и государственные учреждения из разных регионов России, а гибридный формат обучения стал уже привычной для преподавателей и студентов реальностью.