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Posted 19 декабря, 06:57

Published 19 декабря, 06:57

Modified 19 декабря, 07:58

Updated 19 декабря, 07:58

Красноярские депутаты начали принимать закон об усыплении бродячих собак

Красноярские депутаты начали принимать закон об усыплении бродячих собак

19 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.
Депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект об усыплении агрессивных бродячих собак.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

Из высказавшихся за принятие закона был депутат Денис Терехов. Он поблагодарил коллег «за смелость». Еще он сказал, что хорошо, что депутаты «не идут на поводу у зоошизы».

«Хорошо, что наконец-то Красноярский край принимает подобный закон. Хорошо, что мы всё-таки не идем на поводу у зоошизы, по-другому не скажешь. Потому что, конечно, ситуация вопиющая и, конечно, необходимо честно сказать: любая собака, которая находится на улице без владельца, — это собака, которую нужно поймать. А дальше нужно с ней решать, что делать: или хранить её вечно, или передать в добрые руки, или, если она дикая, умертвить», — сказал Терехов.
Видео: заксобрание Красноярского края.

Его поддержала депутат Елена Пензина. Она отметила, что безнадзорных животных уже нельзя считать домашними.

Депутат Владислав Зырянов решил ответить Терехову и предложил воздержаться от «таких громких заявлений» — «зоошиза и так далее». Он заявил, что ситуация в крае разная: в сельской местности часто выявляют случаи бешенства среди безнадзорных животных, и это опасно. При этом в городах многие жители поддерживают приюты, берут уличных собак домой.

Видео: заксобрание Красноярского края.

Еще у части депутатов возникли вопросы к закону. Депутат Алексей Бойков сказал, что поступает очень много обращений от зоозащитников. Он предложил расширить комиссии, определяющие агрессивность животного. Еще высказалась депутат Ирина Иванова:

«Мы не должны прививать жестокость. В документе дано слишком широкое определение агрессивности, а, как известно, дьявол кроется в деталях».

Ранее о законопроекте высказывались красноярцы. Их мнение разделилось: кто-то раскритиковал его и отметил, что убийство животных — не выход, а кто-то — поддержал.

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