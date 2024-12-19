Красноярские депутаты начали принимать закон об усыплении бродячих собак

Депутат Владислав Зырянов решил ответить Терехову и предложил воздержаться от «таких громких заявлений» — «зоошиза и так далее». Он заявил, что ситуация в крае разная: в сельской местности часто выявляют случаи бешенства среди безнадзорных животных, и это опасно. При этом в городах многие жители поддерживают приюты, берут уличных собак домой.