Красноярские предприятия СУЭК досрочно выполнили годовой план по добыче угля

Уже третий год подряд красноярские предприятия СУЭК работают в напряженном режиме из-за высокой нагрузки на станции угольной генерации. Слаженный многотысячный коллектив ежедневно, в любую погоду работает для того, чтобы обеспечивать жителей Сибири теплом и светом.