Красноярские предприятия СУЭК досрочно выполнили годовой план по добыче угля

Posted 19 декабря, 09:47
Published 19 декабря, 09:47
Modified 19 декабря, 09:48
Updated 19 декабря, 09:48
До завершения календарного года горняки СУЭК-Красноярск планируют добыть еще два миллиона тонн угля, установив рекорд по добыче за всю истории компании — 36 миллионов тонн.
Уже третий год подряд красноярские предприятия СУЭК работают в напряженном режиме из-за высокой нагрузки на станции угольной генерации. Слаженный многотысячный коллектив ежедневно, в любую погоду работает для того, чтобы обеспечивать жителей Сибири теплом и светом.
«В начале года мы достойно вынесли испытания аномальными морозами, установив при этом несколько рекордов. 23 февраля наши разрезы отправили потребителям свыше 201 тысячи 100 тонн угля — это максимальная суточная выработка с 2002 года.
Рекордную добычу в этот день показал Березовский разрез, отгрузивший почти 81 тысячу 700 тонн. Рекордной выработки в новейшей истории предприятия, с 2002 года, по итогам февраля достиг и Бородинский разрез, добывший за самый короткий месяц в году 2 миллиона 53 тысячи тонн угля. Я благодарю каждого за продуктивную работу, высокий профессионализм, преданность своему делу и желаю новых производственных рекордов в 2025 году», — поздравил коллектив генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.
Отметим, что в этом году первыми годовой план досрочно выполнили угольщики Березовского и Бородинского разрезов.