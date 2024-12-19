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Posted 19 декабря, 09:47

Published 19 декабря, 09:47

Modified 19 декабря, 09:48

Updated 19 декабря, 09:48

Красноярские предприятия СУЭК досрочно выполнили годовой план по добыче угля

Красноярские предприятия СУЭК досрочно выполнили годовой план по добыче угля

19 декабря 2024, 09:47
Фото: СУЭК.
На сегодняшний день красноярские угольщики отгрузили больше 34 миллионов тонн угля.

До завершения календарного года горняки СУЭК-Красноярск планируют добыть еще два миллиона тонн угля, установив рекорд по добыче за всю истории компании — 36 миллионов тонн.

Уже третий год подряд красноярские предприятия СУЭК работают в напряженном режиме из-за высокой нагрузки на станции угольной генерации. Слаженный многотысячный коллектив ежедневно, в любую погоду работает для того, чтобы обеспечивать жителей Сибири теплом и светом.

Фото: СУЭК
«В начале года мы достойно вынесли испытания аномальными морозами, установив при этом несколько рекордов. 23 февраля наши разрезы отправили потребителям свыше 201 тысячи 100 тонн угля — это максимальная суточная выработка с 2002 года.
Рекордную добычу в этот день показал Березовский разрез, отгрузивший почти 81 тысячу 700 тонн. Рекордной выработки в новейшей истории предприятия, с 2002 года, по итогам февраля достиг и Бородинский разрез, добывший за самый короткий месяц в году 2 миллиона 53 тысячи тонн угля. Я благодарю каждого за продуктивную работу, высокий профессионализм, преданность своему делу и желаю новых производственных рекордов в 2025 году», — поздравил коллектив генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.

Отметим, что в этом году первыми годовой план досрочно выполнили угольщики Березовского и Бородинского разрезов.

#Никита Алексеев
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