КРТ, метро и цирк: что мэр Логинов говорил на конференции об итогах года

Реконструкция цирка, говорит Логинов, запланирована Минкультуры и Росгосцирком на 2028 год. Делать его за свой счет город не может из-за высокой стоимости работ, «просить федералов» перенести ремонт на более ранний срок нельзя — потому что тогда схожий объект в другом регионе отремонтируют позже.