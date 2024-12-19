КРТ, метро и цирк: что мэр Логинов говорил на конференции об итогах года

Posted 19 декабря, 11:09
Published 19 декабря, 11:09
Modified 19 декабря, 11:19
Updated 19 декабря, 11:19
Ответами мэра поделились наши коллеги из издания sibnovosti.ru. Логинов рассказал об общественном транспорте, КРТ и других темах.
По словам Логинова, маршрутная сеть города будет завершена после реализации трех проектов: метротрам, кольцо для городского электропоезда и новые трамвайные пути.
Кольцо для городской электрички хотят сделать в районе моста 777, а по самому мосту планируют запустить электрички.
Сейчас этот мост однопутный, по его жд-части ходят только грузовые поезда. По информации КрасЖД, в 2024 году начали проектирование второго мостового перехода на 777, выполнили инженерно-геологические изыскания и провели обследование существующего моста.
Трамвайные пути и трамваи город будет модернизировать за свой счет, заявил Логинов.
Логинов на конференции заявил, что все собственники участков согласились продать землю. По словам мэра, средняя цена для выкупа — в районе 100 тысяч рублей за квадратный метр.
«По моей информации, например, застройщик работает с вами, он говорит: „Хочу купить вашу половину дома“, вы называете свою цену, и он отвечает: „Хорошо, но только не рассказывайте об этом на каждом шагу“. Потому что людям важно не просто получить деньги за свои метры, а, например, возникает мысль: „Соседке, которая живёт во второй половине дома, дали 12 миллионов, а мне всего 3,5 миллиона“. И дело даже не в том, что ей 3,5 миллиона мало, а в том, что соседке, кажется, слишком много», — ответил глава города.
По словам мэра, планов расширить дороги в центре Красноярске не было, нет и не будет.
«Это неправильно, невозможно и абсолютно не имеет никакого отношения к транспортной доступности. Центральная часть города, это историческая часть города. Целесообразность этой работы, в принципе, не сопоставима с затратами, которые можно здесь понести. Это улицы не для городского трафика, это улицы целевого присутствия», — сказал Логинов.
Реконструкция цирка, говорит Логинов, запланирована Минкультуры и Росгосцирком на 2028 год. Делать его за свой счет город не может из-за высокой стоимости работ, «просить федералов» перенести ремонт на более ранний срок нельзя — потому что тогда схожий объект в другом регионе отремонтируют позже.