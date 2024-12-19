Логинова спросили о коррупционных делах вокруг мэрии. Что он ответил?

После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда. В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму.