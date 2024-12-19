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Posted 19 декабря, 09:44

Published 19 декабря, 09:44

Modified 19 декабря, 11:37

Updated 19 декабря, 11:37

Логинова спросили о коррупционных делах вокруг мэрии. Что он ответил?

Логинова спросили о коррупционных делах вокруг мэрии. Что он ответил?

19 декабря 2024, 09:44
Фото: Владислав Логинов, t.me.
Журналист спросил Владислава Логинова о громких коррупционных делах вокруг мэрии. Мэр не стал комментировать эту тему.

Вопрос задал журналист телеканала ТВК 19 декабря — после инспекции главной елки на острове Татышев.

Логинов заявил, что администрация расследованием уголовных дел не занимается, и комментировать что-либо «будет некорректно». Вместо этого Логинов упомянул «формирование позитивной повестки».

Видео: ТВК.

27 июня задержали главу компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко. Они подозреваются в картельном сговоре. По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко договорились об ограничении конкуренции — полагается, что «Промстрой», как главный «соперник», отказывался от участия в тендерах на ремонт дорог и давал САТП выиграть контракты «на наиболее выгодных условиях».

После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда. В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму.

5 и 6 декабря стало известно о задержании бывшего первого заммэра Алексея Давыдова и экс-главы управления дорог (УДИБ) Евгения Жвакина. По версии следствия, в 2017 году гендиректор «ПромСтроя» Ханагян согласился на предложение главы УДИБ Жвакина помочь выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске. За это подрядчик пообещал сообщнику 10% от стоимости работ.

Посредником, как заявлет следствие, выступил бывший первый заместитель мэра Алексей Давыдов. Он просил свою знакомую помочь ему в передаче 73,7 миллиона рублей. На данный момент Жвакин, Ханагян и Давыдов арестованы.

Кроме того, недавно произошло увольнение вице-мэра Вадима Войцеховского «в связи с утратой доверия и конфликтом интересов». По данным прокуратуры, экс-первый заместитель главы Красноярска лоббировал интересы предпринимателя — обеспечил заключение контракта стоимостью 50 млн рублей. Уголовное дело против Войцеховского сейчас не возбуждено.

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