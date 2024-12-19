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Posted 19 декабря, 04:58

Published 19 декабря, 04:58

Modified 19 декабря, 06:08

Updated 19 декабря, 06:08

Мать экс-проектировщика Олега Митволя просит Путина разобраться в деле ее сына

Мать экс-проектировщика Олега Митволя просит Путина разобраться в деле ее сына

19 декабря 2024, 04:58
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Дело Олега Митволя
Мать осужденного за мошенничество экс-проектировщика красноярского метро Олега Митволя написала обращение к Владимиру Путину. Пенсионерка просит разобраться в деле сына и отпустить его по УДО.

В сентябре 2023 года Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.

Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению.

Кроме того, он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».

87-летняя Анна Митволь считает, что Красноярский краевой суд несправедливо отнесся к ее сыну, который полностью признал вину по делу о проектировании метро, вернул большую часть средств обратно в бюджет в виде налогов и активно сотрудничал со следствием, заключив досудебное соглашение.

Женщина подчеркивает, что Олег Митволь помог раскрыть несколько преступлений и привлечь к ответственности Юрия Лапшина [экс-председатель правительства Красноярского края] и Константина Димитрова [экс-министр транспорта края].

По словам пенсионерки, ее сын уже отбыл 2/3 срока назначенного судом наказания и может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

«Однако суды посчитали, что цели наказания не были достигнуты, несмотря на активное сотрудничество моего сына со следствием».

Мать Олега Митволя считает, что судебные инстанции были несправедливы к ее сыну и суды «почему-то избирательно подходят при рассмотрении дел и вынесении наказания виновным лицам, причастным к одному и тому же преступлению».

«При рассмотрении дела в отношении Константина Димитрова, который владел всей информацией и давал указание о приемке работ с недостатками, Центральный районный суд вынес более мягкое наказания за более тяжкое преступление. При этом никто к нему не предъявил имущественные иски, посчитав, что ущерба нет. Хотя в результате его действий был причинен ущерб бюджету».

87-летняя женщина просит Владимира Путина дать поручение разобраться в ситуации.

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