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Posted 19 декабря, 06:58

Published 19 декабря, 06:58

Modified 19 декабря, 07:15

Updated 19 декабря, 07:15

Почему в Красноярске в декабре так мало снега? Ответ синоптика

Почему в Красноярске в декабре так мало снега? Ответ синоптика

19 декабря 2024, 06:58
Фото: prmira.ru.
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов объяснил, почему в Красноярске так мало снега.

Накануне, 18 декабря, телеграм-канал «Красноярск Исторический» опубликовал пост, в котором показал, как выглядел город ровно 4 года назад. Тогда все было покрыто снегом, а сейчас его почти нет.

«Снег зимой в Красноярске стал историей?»
Фото: t.me/history_krsk

«Проспект Мира» спросил Дмитрия Ульянова, почему в городе мало снега. Синоптик сказал, что на осадки влияют антициклоны, к тому же снег, который выпадает, тает из-за тепла.

«На самом деле, в декабре выпадает не так много осадков. Дело в том, что сейчас на Красноярск оказывают влияние антициклоны и все осадки идут через север.

А на прошлой неделе температура воздуха опустилась до 0 градусов, и выпавший снег растаял. В итоге сейчас мы наблюдаем дефицит снега».

На этой неделе снег ожидается в воскресенье, 22 декабря. Небольшие осадки прогнозируются и на следующей неделе.

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