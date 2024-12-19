Почему в Красноярске в декабре так мало снега? Ответ синоптика

Posted 19 декабря, 06:58
Published 19 декабря, 06:58
Modified 19 декабря, 07:15
Updated 19 декабря, 07:15
Накануне, 18 декабря, телеграм-канал «Красноярск Исторический» опубликовал пост, в котором показал, как выглядел город ровно 4 года назад. Тогда все было покрыто снегом, а сейчас его почти нет.
«Снег зимой в Красноярске стал историей?»
«Проспект Мира» спросил Дмитрия Ульянова, почему в городе мало снега. Синоптик сказал, что на осадки влияют антициклоны, к тому же снег, который выпадает, тает из-за тепла.
«На самом деле, в декабре выпадает не так много осадков. Дело в том, что сейчас на Красноярск оказывают влияние антициклоны и все осадки идут через север.
А на прошлой неделе температура воздуха опустилась до 0 градусов, и выпавший снег растаял. В итоге сейчас мы наблюдаем дефицит снега».
На этой неделе снег ожидается в воскресенье, 22 декабря. Небольшие осадки прогнозируются и на следующей неделе.