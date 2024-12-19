Под Мурманском произошло крушение поездов. Два человека погибли, больше 20 пострадали

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что после крушения поездов погибли два человека. Одна из пассажирок скончалась в машине скорой помощи, второй пассажир — умер в больнице. Сообщается, что еще пострадали 27 человек, в том числе 5 детей.