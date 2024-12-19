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Posted 19 декабря, 01:26

Published 19 декабря, 01:26

Modified 19 декабря, 01:27

Updated 19 декабря, 01:27

Под Мурманском произошло крушение поездов. Два человека погибли, больше 20 пострадали

Под Мурманском произошло крушение поездов. Два человека погибли, больше 20 пострадали

19 декабря 2024, 01:26
Фото: t.me/shot_shot.
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Из-за этого с рельсов сошли несколько вагонов.

Все произошло накануне, 18 декабря. Пассажирский поезд №11, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в районе станции Княжая.

В итоге несколько пассажирских и грузовых вагонов сошли с рельсов. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на источники пишут, что причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава.

Фото: t.me/shot_shot

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что после крушения поездов погибли два человека. Одна из пассажирок скончалась в машине скорой помощи, второй пассажир — умер в больнице. Сообщается, что еще пострадали 27 человек, в том числе 5 детей.

Глава Мурманской области также сообщил, что часть пассажиров пересели на другой поезд и отправились в Санкт-Петербург, некоторые — остались в области.

СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ). Предварительно, машинист грузового поезда и его помощник оставили кабину поезда без присмотра.

В РЖД заявили, что вернут всем пассажирам деньги за купленные билеты. Выплаты получат раненые и семьи погибших.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Поезд#Пассажиры#Пострадавшие#Грузовой поезд#Мурманская область
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