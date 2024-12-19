Под Мурманском произошло крушение поездов. Два человека погибли, больше 20 пострадали

Posted 19 декабря, 01:26
Published 19 декабря, 01:26
Modified 19 декабря, 01:27
Updated 19 декабря, 01:27
Все произошло накануне, 18 декабря. Пассажирский поезд №11, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в районе станции Княжая.
В итоге несколько пассажирских и грузовых вагонов сошли с рельсов. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на источники пишут, что причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что после крушения поездов погибли два человека. Одна из пассажирок скончалась в машине скорой помощи, второй пассажир — умер в больнице. Сообщается, что еще пострадали 27 человек, в том числе 5 детей.
Глава Мурманской области также сообщил, что часть пассажиров пересели на другой поезд и отправились в Санкт-Петербург, некоторые — остались в области.
СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ). Предварительно, машинист грузового поезда и его помощник оставили кабину поезда без присмотра.
В РЖД заявили, что вернут всем пассажирам деньги за купленные билеты. Выплаты получат раненые и семьи погибших.