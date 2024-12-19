Проблемы энергетики и пути их решения обсудили в краевом парламенте

Posted 19 декабря, 11:03
Published 19 декабря, 11:03
Modified 19 декабря, 11:05
Updated 19 декабря, 11:05
В этом году и сами энергетики, и депутаты законодательного собрания не раз подчеркивали проблему неподъемного кредитного портфеля компании «Россети Сибирь». Председатель комитета по экономике и налоговой политике законодательного собрания Егор Васильев повторно поставил ребром этот вопрос:
«Год этот достаточно напряженный для „Россетей“. Мы понимаем, что беспрецедентный размер долгов сейчас у компании, так и сама компания серьезно закредитована. Кроме того, в этом году нормативное регулирование изменилось. „Россети“ стали системообразующей организацией, а это дополнительные вызовы».
В такой ситуации повысить качество электроснабжения может программа надежности электросетевого комплекса на 32 млрд рублей. Она пока не утверждена, находится на рассмотрении в Минэнерго России. При этом электросетевое хозяйство остро нуждается в замене: как озвучил на прямой линии губернатор края Михаил Котюков, износ сетей в регионе составляет около 80%.
На уровне региона также есть вариант поддержки энергетики — это заключение регуляторного соглашения. На такой шаг уже пошли губернаторы Томской и Кемеровской областей.
«Минэнерго Российской Федерации не настаивает, но очень советует заключать регуляторное соглашение. Я уверен, что в 2025 году с правительством края, министерством тарифной политики мы эти общие точки определим и заключим это соглашение», — заявил заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Евгений Федосеев.
Директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» ответил на вопросы депутатского корпуса и разъяснил структуру тарифа.
«По итогам 2024 года в общей стоимости электроэнергии доля „Красноярскэнерго“ занимает 16%. Безусловно, по разным уровням напряжения пропорции разные, но если брать валовую выручку компании и региона в целом, то расходы на филиал — это 16% от общей цены электроэнергии. При этом, несмотря на рост тарифов, наша доля снижается. Например, в 2018 году она составляла порядка 19%, а сейчас 16%. В 2025 году будет примерно та же пропорция», — пояснил Сергей Заворин.
Депутаты задали энергетикам вопросы и про перспективы развития электроотопления. Директор «Красноярскэнерго» подчеркнул, что без модернизации и развития сетей массовый переход на электроотопление невозможен, старые линии не рассчитаны на большую нагрузку. В пример поставили Емельяновский и Берёзовский районы. Там переход на электроотопление привел к серьезным отключениям электроэнергии. Проблему удается решать только благодаря строительству новых линий электропередачи, реконструкции подстанций, разгрузке центров питания.
Большой блок вопросов был связан с выполнением обязательств по старым договорам технологического присоединения, для их закрытия требуется около 6 млрд рублей.
«Технологическое присоединение бизнеса к электрическим сетям — это хроническая проблема. Предприниматели говорят, что ждать подключения приходится месяцами, иногда годами. В течение этого года мы активно взаимодействовали с предпринимательским сообществом, правительством и с „Россетями“, вырабатывали совместные решения. Речь не только о финансировании, но и об отсутствии клиентоцентричности. Сегодня „Россети“ готовы создавать центр для консультирования предпринимателей, чтобы правильно определиться с мощностью и надежностью подключения. Это исключит отказы на заявки и сократит сроки подключения», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова.
Председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко призвал искать механизмы для выхода из энергетического кризиса на федеральном уровне, чтобы найти возможность снижения долговой нагрузки:
«Самая страшная цифра — это 19,4 миллиарда, которая тяжким бременем сегодня лежит на плечах „Красноярскэнерго“, фактически не дает обеспечивать надежность. Необходимо рассмотреть этот вопрос на самом верхнем уровне, чтобы деньги направлялись не на погашение банковских кредитов, а на обеспечение надежности, качественных ремонтов, дальнейшей модернизации и технологического присоединения потребителей, которые этого ждут».