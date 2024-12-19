Проблемы энергетики и пути их решения обсудили в краевом парламенте

В такой ситуации повысить качество электроснабжения может программа надежности электросетевого комплекса на 32 млрд рублей. Она пока не утверждена, находится на рассмотрении в Минэнерго России. При этом электросетевое хозяйство остро нуждается в замене: как озвучил на прямой линии губернатор края Михаил Котюков, износ сетей в регионе составляет около 80%.