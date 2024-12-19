Профклассы. ФМ знакомятся с горняцкими профессиями в городах Красноярского края

Posted 19 декабря, 01:59
Published 19 декабря, 01:59
Modified 19 декабря, 02:01
Updated 19 декабря, 02:01
Ребята участвуют в фестивалях, круглых столах и торжественных мероприятиях вместе с сотрудниками предприятий СУЭК-Красноярск. Так восьмиклассники СОШ № 7 г. Назарово в рамках сетевой образовательной программы «Открытый детско-юношеский университет с предприятиями теплоэнергетического комплекса» посетили Назаровский разрез. Ребята увидели, как добывается уголь, а также приняли участие в пресс-конференции и тематической викторине.
«Было очень интересно узнать историю разреза, о людях, которые руководили предприятием в разные годы, о сегодняшних трудовых буднях предприятия, — делится впечатлениями ученик Профкласса.ФМ назаровской СОШ № 7 Артем Мухамеченко. — Больше всего запомнился уникальный экскаватор SRs(K)-4000. Такие экскурсии — отличная возможность для ребят, которые стоят на пути определения с будущей профессией. Сам я еще пока не определился, но на разрез я бы еще раз с удовольствием съездил!»
Вдохновленные новыми знаниями, восьмиклассники приняли участие в V краевом фестивале технологических идей в Красноярске. На проходящем в рамках мероприятия конкурсе «Ярмарка проектов» в номинации 3D моделирование и прототипирование ученик Профклассса.ФМ Даниил Бабкин презентовал работу «3D модель карьерного самосвала» и занял 3 место. 1 место в номинации «Профориентационная работа во внеурочной деятельности: спецклассы» заняла куратор ребят Татьяна Болотина, представившая на суд жюри практику о деятельности Профкласса.ФМ.
Много впечатлений подарила назаровским школьникам встреча с горняками Назаровского разреза. Механик горного цеха Евгений Арсентьев и начальник цеха энергосбережения Антон Матвеев рассказали о своей карьере, о востребованных профессиях отрасли, обсудили со школьниками особенности и перспективы этих профессий. Об одной из них — о монтере пути, восьмиклассникам назаровской гимназии № 9 рассказали десятиклассники Профкласса.ФМ.
Ученики Профкласса.ФМ СОШ № 1 г. Бородино за время обучения в профильном классе также побывали в гостях у угольщиков на самом большом разрезе страны. Ребятам рассказали историю угледобывающего предприятия, о производственных процессах, а также об основных профессиях. Чем занимаются горняки, маркшейдеры — более подробно школьники смогли узнать на онлайн-тестировании «Примерочная профессий».
О профессии машиниста экскаватора ребята узнали при подготовке к мероприятию «Твоя профессиональная перспектива» — они сделали презентацию об одной из самых востребованных на угольных разрезах профессии. Услышать о ней из первых уст учащиеся Профкласса.ФМ смогли на встрече с машинистом экскаватора Бородинского разреза Сергеем Селедцовым. Горняк пришел не с пустыми руками — на память о встрече подарил ребятам значки «75 лет Бородинскому разрезу».
Еще одним важным профориентационным мероприятием для бородинских школьников стало посещение Дня открытых дверей в Техникуме горных разработок имени В. П. Астафьева. Современные мастерские, лаборатории, учебные кабинеты — ребятам провели экскурсию по образовательному заведению, познакомили со студентами, которые демонстрировали свои знания и умения, предоставили возможность задать свои вопросы преподавателям.
«Я была удивлена, что рядом с нашим городом есть такой замечательный, современный техникум, — делится впечатлениями от поездки ученица Профкласса.ФМ СОШ №1 г. Бородино Мария Корботова. — Понравились преподаватели, студенты, тренажеры, которые помогают оттачивать профессиональные навыки».
Запоминалась восьмиклассникам спортивная встреча со студентами техникума — дружественный матч по волейболу.
Уже в январе бородинские школьники смогут почувствовать себя в роли студентов Техникума горных разработок имени В. П. Астафьева. Образовательная программа Профкласса.ФМ включает в себя «Профессиональные пробы» — экскурсии-погружения в профобразование, которые будут проходить на базе образовательного учреждения. Пилотное занятие в рамках проб уже прошло: студенты 3-го курса показали школьникам устройство экскаватора, рассказали о специфике профессии машиниста экскаватора. Итогом «Профессиональных проб» станет вручение сертификатов о получении рабочей профессии. Такой документ получат и школьники Назарово и Шарыпово, которые пройдут обучение в местных сузах.
Впереди у учащихся Профклассов.ФМ Красноярского края еще много интересных событий: спортивные турниры, карьерный спецкурс, включающий в себя встречу с представителями рабочих профессий предприятий СУЭК-Красноярск, промоэкспедиции, профигры, практикумы и экскурсии, а также совместные праздники с угольщиками.