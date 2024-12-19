Профклассы. ФМ знакомятся с горняцкими профессиями в городах Красноярского края

Уже в январе бородинские школьники смогут почувствовать себя в роли студентов Техникума горных разработок имени В. П. Астафьева. Образовательная программа Профкласса.ФМ включает в себя «Профессиональные пробы» — экскурсии-погружения в профобразование, которые будут проходить на базе образовательного учреждения. Пилотное занятие в рамках проб уже прошло: студенты 3-го курса показали школьникам устройство экскаватора, рассказали о специфике профессии машиниста экскаватора. Итогом «Профессиональных проб» станет вручение сертификатов о получении рабочей профессии. Такой документ получат и школьники Назарово и Шарыпово, которые пройдут обучение в местных сузах.