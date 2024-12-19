Путин назвал Красноярск географическим центром России. Его пригласили на 400-летие

Posted 19 декабря, 10:47
Published 19 декабря, 10:47
Modified 19 декабря, 11:21
Updated 19 декабря, 11:21
Журналист «Енисея» Дмитрий Новиков во время прямой линии сказал, что Владимир Путин назвал Красноярск центром России.
После этого Путин перебил журналиста, попросил не сердиться и поправил его:
«Я не называл, это так и есть. Красноярск — это географический центр России».
После этого Новиков сказал, что Красноярск готовится к празднованию 400-летия и пригласил Путина приехать в город на юбилей в 2028 году.
Путин поблагодарил за приглашение, однако не уточнил, собирается ли он приехать в Красноярск.