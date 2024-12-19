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Posted 19 декабря, 10:47

Published 19 декабря, 10:47

Modified 19 декабря, 11:21

Updated 19 декабря, 11:21

Путин назвал Красноярск географическим центром России. Его пригласили на 400-летие

Путин назвал Красноярск географическим центром России. Его пригласили на 400-летие

19 декабря 2024, 10:47
Фото: prmira.ru.
Владимир Путин заявил, что Красноярск является географическим центром России. Он сказал об этом 19 декабря во время пресс-конференции и прямой линии.

Журналист «Енисея» Дмитрий Новиков во время прямой линии сказал, что Владимир Путин назвал Красноярск центром России.

После этого Путин перебил журналиста, попросил не сердиться и поправил его:

«Я не называл, это так и есть. Красноярск — это географический центр России».

После этого Новиков сказал, что Красноярск готовится к празднованию 400-летия и пригласил Путина приехать в город на юбилей в 2028 году.

Путин поблагодарил за приглашение, однако не уточнил, собирается ли он приехать в Красноярск.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Владимир Путин#Путин#400-летие Красноярска
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