Путин рассказал, переедут ли офисы крупных компаний в Красноярск

Posted 19 декабря, 10:27
Published 19 декабря, 10:27
Modified 19 декабря, 11:24
Updated 19 декабря, 11:24
Журналист красноярского телеканала «Енисей» Дмитрий Новиков во время пресс-конференции отметил, что сейчас в Красноярск переезжает головной офис компании «Русгидро».
«Это была ваша инициатива и кажется, что было бы логичным продолжить эту работу в отношении других компаний и бизнес-структур. Для региона это дополнительные налоги и возможности для развития. Рассматриваете ли вы такую возможность?»
Путин, отвечая на вопрос журналиста, назвал правильным перевод различных ведомств и ветвей власти в разных городах.
«Мы будем это делать. Вы сказали про „РусГидро“, я когда Виктора Хмарина на должность главы компании назначал, то сразу сказал: „Готовы переехать в Красноярск?“
Но, да, из Москвы людей очень сложно утащить. Не потому что они ленивые или в Сибирь не хотят ехать. Это сложный процесс, а кадры надо готовить. Но мы будем работать, чтобы крупные компании и органы управления перемещались в регионы».
В конце Путин сказал, что в переводе государственных органов в регионы «есть предел», так как президент и правительство должны находиться рядом.
В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади Красноярска за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.
Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.