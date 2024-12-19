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Posted 19 декабря, 10:27

Published 19 декабря, 10:27

Modified 19 декабря, 11:24

Updated 19 декабря, 11:24

Путин рассказал, переедут ли офисы крупных компаний в Красноярск

Путин рассказал, переедут ли офисы крупных компаний в Красноярск

19 декабря 2024, 10:27
Фото: rutube.ru.
Владимира Путина во время прямой линии спросили, планируют ли офисы крупных компаний переехать из Москвы в Красноярск.

Журналист красноярского телеканала «Енисей» Дмитрий Новиков во время пресс-конференции отметил, что сейчас в Красноярск переезжает головной офис компании «Русгидро».

«Это была ваша инициатива и кажется, что было бы логичным продолжить эту работу в отношении других компаний и бизнес-структур. Для региона это дополнительные налоги и возможности для развития. Рассматриваете ли вы такую возможность?»

Путин, отвечая на вопрос журналиста, назвал правильным перевод различных ведомств и ветвей власти в разных городах.

«Мы будем это делать. Вы сказали про „РусГидро“, я когда Виктора Хмарина на должность главы компании назначал, то сразу сказал: „Готовы переехать в Красноярск?“
Но, да, из Москвы людей очень сложно утащить. Не потому что они ленивые или в Сибирь не хотят ехать. Это сложный процесс, а кадры надо готовить. Но мы будем работать, чтобы крупные компании и органы управления перемещались в регионы».

В конце Путин сказал, что в переводе государственных органов в регионы «есть предел», так как президент и правительство должны находиться рядом.

В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади Красноярска за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.

Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.

  • До этого мы рассказывали, что первые специалисты начнут работать в штаб-квартире «Русгидро» в декабре 2024 года. Полностью переехать компания из Москвы в Красноярск планирует в середине следующего года.
  • Тут мы писали, что «Русгидро» потратит больше 156 млн рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников, которые переедут в Красноярск.
  • Также мы рассказывали, что «Русгидро» потратит на переезд в Красноярск больше 16 миллиардов рублей.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Владимир Путин#Русгидро#Компания
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