Путин высказался о замедлении YouTube в России

Posted 19 декабря, 12:20
Published 19 декабря, 12:20
Modified 19 декабря, 12:39
Updated 19 декабря, 12:39
По словам Путина, в ситуации с замедлением YouTube в России вопросов больше к самой платформе, чем к властям РФ.
«YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Должны избегать какого-то жульничества в сети и не злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.
Второе. Если они изменят принципы своей работы в России, то и проблем у них не будет».
Путин добавил, что на фоне замедления YouTube развиваются VK, RuTube и Telegram, заняв место видеохостинга.