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Posted 19 декабря, 12:20

Published 19 декабря, 12:20

Modified 19 декабря, 12:39

Updated 19 декабря, 12:39

Путин высказался о замедлении YouTube в России

Путин высказался о замедлении YouTube в России

19 декабря 2024, 12:20
Фото: 1MI.
Владимир Путин во время прямого эфира рассказал, почему в России замедляют YouTube.

По словам Путина, в ситуации с замедлением YouTube в России вопросов больше к самой платформе, чем к властям РФ.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Должны избегать какого-то жульничества в сети и не злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.
Второе. Если они изменят принципы своей работы в России, то и проблем у них не будет».

Путин добавил, что на фоне замедления YouTube развиваются VK, RuTube и Telegram, заняв место видеохостинга.

  • Красноярцы стали жаловаться на медленный YouTube с начала 2024 года. Они писали, что в приложении и на сайте не прогружаются обложки у роликов или видео очень долго прогружалось.
  • Тогда зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял изданию «РИА Новости», что Youtube могут начать замедлять в ответ на блокировку региональных каналов ВГТРК.
  • После начала СВО Google сообщил отдельным провайдерам, что отключит в России часть серверов (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, в том числе YouTube.
  • В декабре 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» («Билайн») Константин Колесов, комментируя это, сказал, что Google больше не поставляет такие серверы, а трафик продолжает расти. По его мнению, имеющееся оборудование «рано или поздно» износится или не справится с трафиком. В такой схеме «сначала „поплывет“ качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург».
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