Путина спросили, когда аборт уберут из ОМС. Что он ответил

Posted 19 декабря, 13:55
Published 19 декабря, 13:55
Modified 19 декабря, 13:57
Updated 19 декабря, 13:57
Такой вопрос задала журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксёнова. Путин ничего однозначного не ответил:
«Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать и над тем, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией. Но в то же время мы должны подумать и об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается».
На прямой линии в 2023 году Путина спрашивали о запрете абортов. Тогда он заявил, что в вопросе абортов нужно действовать «очень аккуратно», и добавил, что «государство заинтересовано» в решении демографической проблемы.