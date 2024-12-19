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Posted 19 декабря, 13:55

Published 19 декабря, 13:55

Modified 19 декабря, 13:57

Updated 19 декабря, 13:57

Путина спросили, когда аборт уберут из ОМС. Что он ответил

Путина спросили, когда аборт уберут из ОМС. Что он ответил

19 декабря 2024, 13:55
Фото: freepik.com..
Владимира Путина спросили во время прямой линии о выведении абортов из системы ОМС.

Такой вопрос задала журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксёнова. Путин ничего однозначного не ответил:

«Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать и над тем, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией. Но в то же время мы должны подумать и об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается».

На прямой линии в 2023 году Путина спрашивали о запрете абортов. Тогда он заявил, что в вопросе абортов нужно действовать «очень аккуратно», и добавил, что «государство заинтересовано» в решении демографической проблемы.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Владимир Путин#Аборты
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