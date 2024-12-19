Рак не помешает отправить экс-премьера края Лапшина в колонию. Ему грозит 6 лет

Posted 19 декабря, 02:54
Published 19 декабря, 02:54
Modified 19 декабря, 07:14
Updated 19 декабря, 07:14
Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, однако в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания.
В итоге Лапшину назначили экспертизу, которая должна была установить, не включено ли заболевание экс-премьера в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания. Экспертизу провели в Иркутской области.
В Центральном районном суде сообщили, что у Юрия Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник может содержаться в СИЗО.
«Он может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».
В случае назначения реального срока Лапшину создадут улучшенные условия в колонии из-за инвалидности II группы.
Как сообщает Ngs24.ru, адвокат экс-премьера края собирается оспорить результаты экспертизы. Он планирует доказать, что из-за состояния здоровья Лапшину нельзя находиться в СИЗО или колонии. Кроме того, защита бывшего чиновника планирует оспорить суть обвинения.
Ранее прокурор запросил для Лапшина 6 лет колонии общего режима.
Экс-премьера Лапшина и экс-руководителя транспортного управления края Константина Мандрова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.
По данным следствия, в 2019 году они знали, что компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.
14 июня обвиняемые выступили с последним словом в суде. Адвокат Лапшина заявил, что его подзащитный болен раком четвёртой стадии, и попросил не лишать того свободы. Сторона защиты Мандрова просила вернуть дело прокурору, потому что «им неясно, от чего защищаться».
Прокурор запрашивал для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а для Мандрова — 12 лет колонии строгого режима.