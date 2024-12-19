Родом из СССР: рассказываем о старейших торговых центрах Красноярска и их владельцах

Это сейчас многим кажется, что торговые центры — изобретение современности. Что в 90-е люди одевались исключительно на рынках, трясясь на картонке, а в советские годы и покупать было нечего. Однако это не так. И сегодня мы вам расскажем о красноярских ТЦ с историей и о тех, кто ими сейчас владеет.

ТК «Квант» Сам торговый комплекс «Квант» появился не так уж давно, его открыли в начале нулевых. Но земля, на которой расположен ТК, имеет огромную историю. До 18 века на месте «Кванта» росла вполне себе обычная для Сибири непролазная чаща. Но к концу 1700-х годов место расчистили под городское кладбище и назвали его Всехсвятским. Вскоре рядом с кладбищем появилась небольшая церквушка. Всехсвятское кладбище с церковью . Фото: vk.com/krasarh К середине 19 века до отдаленного кладбища добралась цивилизация, там начали селиться горожане, так что кладбище вскоре себя изжило и его попросту забросили. Уже в советские годы, а именно в 1930-е власти разрушили церковь и прямо на месте бывшего кладбища построили здание штаба Осоавиахима — предшественницы ДОСААФ. Строительство будущего завода . Фото: vk.com/krasarh Организация просидела в здании недолго, уже в 1941 году туда из Шостки эвакуировали кинопленочную фабрику № 6, которая выпускала порох, аэрофотобумагу и кинопленку. После войны фабрика там и осталась, переключившись на выпуск фотобумаги. В 1976 году завод получил название «Квант», там работали около 900 сотрудников. Как и многие другие производства, в 1994 году завод закрылся. Спустя несколько лет здание перестроили и открыли в нем ТК «Квант». Фото: prmira.ru Владеет ТК «Квант» династия Золотухиных. Первым его владельцем был красноярский предприниматель Анатолий Золотухин, позже собственником стал его сын Максим — депутат законодательного собрания края. Депутат заксобрания Максим Золотухин . Фото: sobranie.info До сих пор «Квант» в равных долях делят между собой шесть наследников Анатолия Золотухина — каждому принадлежит по 16,67% компании. ТК «На Свободном» Как и у «Кванта», история ТК на «На Свободном» начинается почти сто лет назад. А именно с радиотехнического завода, который в 1941 году образовали на базе эвакуированных из Ленинграда фабрик. После войны Верховный Совет СССР решил, что Красноярску никак не обойтись без монструозного завода за Алексеевской слободой. Административное здание телевизорного завода . Фото: Архив Красноярского края Достроили будущий телевизорный завод в 1952 году, а уже в 1954 он начал серийный выпуск отнюдь не телевизоров, а коротковолновых радиопередатчиков «Град» для нужд армии. Лишь спустя год завод приступил к сборке первых телевизоров под маркой «Авангард». По современным меркам, показывали они так себе, но в те годы телевизоры с маркой красноярского завода с руками отрывали что в Москве, что в Ленинграде. Телевизор «Енисей» . Фото: Национальный музей Карелии В следующие годы выпускалась целая линейка телевизоров «Енисей», потом «Рассвет». К 70-м годам телевизорный завод был одним из самых крупнейших в стране, на нем трудились 12 тысяч советских граждан. Но в 1991 году после сокращения финансирования огромный завод буквально развалился на составляющие его части, каждая боролась за выживание в новой экономике самостоятельно. Как видно, борьбу телевизорный завод проиграл — его приватизировали, потом закрывали, рабочие оказались на улице, а все оборудование разворовали. В 2003 году предприятие официально ликвидировали, а на месте бывших цехов открыли ТК «На Свободном». Фото: prmira.ru Кто именно владеет ТК «На Свободном» сказать сложно. Здание неоднократно переходило из рук в руки. В 2003 году его открыла группа компаний «Торговый квартал», потом здание перекупил московский холдинг «Марта» и официальным владельцем ТК стала компания «Торговый центр „Свободный“», позже сменившая имя на «Коммерц-Строй». В 2016 году большую часть здания купила питерская управляющая компания «Финансовый клуб». И вот после этой покупки след обрывается. Большая часть упомянутых выше компаний-владельцев недействующая, а «Финансовый клуб» вообще присоединился к неизвестной компании и закрылся. Дом быта Дом быта не вполне можно назвать торговым центром. Скорее, это попытка СССР приучить людей к делегированию бытовых хлопот профессионалам — и создания для этого по-советски монументальной инфраструктуры. «Пейзаж с красным домом» . Фото: Андрей Поздеев История красноярского Дома быта связана с печальным событием, со смертью одного исторического здания — «красного дома» с картин Андрея Поздеева. До 1975 года на месте Дома быта располагался ярко-красный двухэтажный дом, который был прекрасно виден из окна мастерской художника. Поздеев часто писал картины с городским пейзажем и красный дом всегда ярко выделялся на его полотнах. Дом быта, 1976 год . Фото: Светлана Боброва Но в 1975 году на месте дома вырос шестиэтажный монстр, под завязку набитый мастерскими. В нем профессионалы полностью обслуживали граждан: ремонтировали бытовую технику, одежду, обувь и часы, оказывали фотоуслуги, изготавливали ключи, занимались ювелирными и граверными работами. Предполагалось, что Дома быта будут служить не просто центрами обслуживания населения по низким ценам, и даже некими общественными пространствами, где советские люди могли бы обсудить новости и бытовые проблемы, встречаться с друзьями и проводить время. Дом быта, 2024 год . Фото: prmira.ru Как вы уже догадались, прожил Дом быта ровно до 1991 года. Мастерские оттуда куда-то делись, муниципальные власти сдавали помещения тем, кто готов был заплатить казне. Со временем из Дома быта здание превратилось в депрессивное бельмо на глазу города. Ситуация с владельцами Дома быта отнюдь не лучше, чем у ТК «На Свободном». Дело в том, что почти опустевшим зданием владеет ЗАО «Универсальный дом быта». Поскольку общество закрытое, то информации о нем в открытых источниках почти нет. На момент 2002 года 60% акций принадлежали департаменту недвижимости администрации Красноярска, но в 2003 году эту долю собирались продавать. Купил ли в тот год кто-то акции «Дома быта» или они так и остались висеть мертвым грузом на мэрии — об этом данных в открытых источниках нет. Может бывший, а может действующий, может миноритарный, а может мажоритарный держатель акций Дома быта — сенатор Александр Усс . Фото: соцсети Однако на момент 2021 года некоторая доля акций принадлежала бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу. В сведениях о своих доходах экс-губернатор указал, что владеет 15 932 акциями ЗАО «Универсальный дом быта». Номинальная стоимость одной акции составляла всего один рубль, так что сложно представить, насколько значительной была доля Усса в ЗАО. Скорее всего, незаметная даже вооруженным глазом. ТЦ «Красноярье» Торговый центр «Красноярье» был настоящим советским долгостроем. Фактически, здание строили все 70-е годы прошлого столетия. ТЦ возводили силами Управления строительства «Сибхимстрой» — его учредили в 50-х для строительства горно-химического комбината в Железногорске. После они построили не одно здание в городе, но вот с «Красноярьем» возникла проблема. «Красноярье» в 80-х . Фото: Архивы Красноярского края Стройка настолько затянулась, что пришлось форсировать ее самым распространенным в СССР способом — приурочить открытие к XXVI съезду КПСС, который должен был состояться 21 февраля 1981 года. Пришлось мобилизовать все ресурсы и стройку все же смогли закончить в срок. В момент открытия торговый центр был самым большим по площадям во всем Советском Союзе. Там работали: Отдел по продаже непродовольственных товаров (9 500 кв. м.);

Отдел по продаже продовольственных товаров (989 кв. м.);

Предприятия общественного питания — ресторан, кафе, столовая (600 посадочных мест);

Парикмахерская (69 кв. м.);

Здравпункт — для обслуживания работников ТЦ (96 кв. м.). Примечательно, что номенклатура сломала немало копий, выбирая название будущего ТЦ. Сперва его хотели назвать «Сибирь», потом после долгих споров переименовали в «Красноярье». А вот советскому человеку все это было по боку — все жители правого берега называли его просто «торговый центр», другого-то там не было. «Красноярье» сейчас . Фото: Яндекс.Карты По данным из открытых источников, ТЦ «Красноярье» руководит бизнесмен Павел Вахрушев. Он крайне непубличный человек, не ведет социальные сети и не посещает культурно-массовые мероприятия, однако крохи информации о Вахрушеве все же просачиваются в сеть. В народе бизнесмена Павла Вахрушева называют «королем торговых центров». И не просто так: хоть в открытых источниках этого и нет, фактически Вахрушев владеет «Красноярьем», торговым центром «Взлетка Plaza» и даже красноярским ЦУМом, о котором пойдет речь дальше. Также его связывают с ТСЖ «Евразия» и ЧОО «Лев». Бизнесом Вахрушев занялся еще в 80-е, успешно пережил 90-е годы и до сих пор занимается девелопментом. Согласно финансовому отчету, бизнесы Вахрушева процветают. Выручка «Красноярья» выросла с 80 миллионов в 2019 году до 130 миллионов в 2023 году. ЦУМ за это же время поднялся с 28 до 39 миллионов. Еще известно, что Павел Вахрушев оказывает большую поддержку церкви. В ноябре этого года Вахрушев получит архиерейскую грамоту от красноярского митрополита Пантелеимона «в благословение за усердные труды на благо Красноярской Епархии». ЦУМ Центральный универмаг в Красноярске открылся аж в апреле 1964 года. Тогда, до строительства гигантского ТЦ на правом берегу, ЦУМ был поистине прорывным торговым центром — более трех тысяч квадратных метров площадей, шикарный стеклянный фасад и вообще архитектура здания внушали уважение советского человека и люди с удовольствием ходили в ЦУМ за покупками. ЦУМ в 1964 году, фото приуроченные к открытию . Фото: Архивы Красноярского края Строили здание ЦУМа, не экономя ни одной копейки. В магазине разместились подземные лифты, системы обогрева, бюро обслуживания, отделы кредитования и доставки товаров на дом. Все 200 продавцов универмага полгода учились на специальных курсах прежде, чем встать за кассы. ЦУМ сегодня . Фото: Руслан Рыбаков. prmira.ru Работал ЦУМ по советскому нормативу «на 100 жителей 140 промтоваров», так что в то время далеко не каждый мог позволить себе купить понравившуюся вещь. А купить было что: с витрин покупателям подмигивали мужская и женская одежда, мебель, посуда, хозтовары. Была и отдельная секция «культтовары» — там, например, продавались музыкальные инструменты.