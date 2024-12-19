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Posted 19 декабря, 11:50

Published 19 декабря, 11:50

Modified 19 декабря, 11:50

Updated 19 декабря, 11:50

Родом из СССР: рассказываем о старейших торговых центрах Красноярска и их владельцах

Родом из СССР: рассказываем о старейших торговых центрах Красноярска и их владельцах

19 декабря 2024, 11:50
Фото: Архивы Красноярского края.
Это сейчас многим кажется, что торговые центры — изобретение современности. Что в 90-е люди одевались исключительно на рынках, трясясь на картонке, а в советские годы и покупать было нечего. Однако это не так. И сегодня мы вам расскажем о красноярских ТЦ с историей и о тех, кто ими сейчас владеет.

ТК «Квант»

Сам торговый комплекс «Квант» появился не так уж давно, его открыли в начале нулевых. Но земля, на которой расположен ТК, имеет огромную историю.

До 18 века на месте «Кванта» росла вполне себе обычная для Сибири непролазная чаща. Но к концу 1700-х годов место расчистили под городское кладбище и назвали его Всехсвятским. Вскоре рядом с кладбищем появилась небольшая церквушка.

Всехсвятское кладбище с церковьюВсехсвятское кладбище с церковью
Всехсвятское кладбище с церковью. Фото: vk.com/krasarh

К середине 19 века до отдаленного кладбища добралась цивилизация, там начали селиться горожане, так что кладбище вскоре себя изжило и его попросту забросили. Уже в советские годы, а именно в 1930-е власти разрушили церковь и прямо на месте бывшего кладбища построили здание штаба Осоавиахима — предшественницы ДОСААФ.

Строительство будущего заводаСтроительство будущего завода
Строительство будущего завода. Фото: vk.com/krasarh

Организация просидела в здании недолго, уже в 1941 году туда из Шостки эвакуировали кинопленочную фабрику № 6, которая выпускала порох, аэрофотобумагу и кинопленку. После войны фабрика там и осталась, переключившись на выпуск фотобумаги. В 1976 году завод получил название «Квант», там работали около 900 сотрудников.

Как и многие другие производства, в 1994 году завод закрылся. Спустя несколько лет здание перестроили и открыли в нем ТК «Квант».

Фото: prmira.ru

Владеет ТК «Квант» династия Золотухиных. Первым его владельцем был красноярский предприниматель Анатолий Золотухин, позже собственником стал его сын Максим — депутат законодательного собрания края.

Депутат заксобрания Максим ЗолотухинДепутат заксобрания Максим Золотухин
Депутат заксобрания Максим Золотухин. Фото: sobranie.info

До сих пор «Квант» в равных долях делят между собой шесть наследников Анатолия Золотухина — каждому принадлежит по 16,67% компании.

ТК «На Свободном»

Как и у «Кванта», история ТК на «На Свободном» начинается почти сто лет назад. А именно с радиотехнического завода, который в 1941 году образовали на базе эвакуированных из Ленинграда фабрик. После войны Верховный Совет СССР решил, что Красноярску никак не обойтись без монструозного завода за Алексеевской слободой.

Административное здание телевизорного заводаАдминистративное здание телевизорного завода
Административное здание телевизорного завода. Фото: Архив Красноярского края

Достроили будущий телевизорный завод в 1952 году, а уже в 1954 он начал серийный выпуск отнюдь не телевизоров, а коротковолновых радиопередатчиков «Град» для нужд армии. Лишь спустя год завод приступил к сборке первых телевизоров под маркой «Авангард». По современным меркам, показывали они так себе, но в те годы телевизоры с маркой красноярского завода с руками отрывали что в Москве, что в Ленинграде.

Телевизор «Енисей»Телевизор «Енисей»
Телевизор «Енисей». Фото: Национальный музей Карелии

В следующие годы выпускалась целая линейка телевизоров «Енисей», потом «Рассвет». К 70-м годам телевизорный завод был одним из самых крупнейших в стране, на нем трудились 12 тысяч советских граждан.

Но в 1991 году после сокращения финансирования огромный завод буквально развалился на составляющие его части, каждая боролась за выживание в новой экономике самостоятельно. Как видно, борьбу телевизорный завод проиграл — его приватизировали, потом закрывали, рабочие оказались на улице, а все оборудование разворовали. В 2003 году предприятие официально ликвидировали, а на месте бывших цехов открыли ТК «На Свободном».

Фото: prmira.ru

Кто именно владеет ТК «На Свободном» сказать сложно. Здание неоднократно переходило из рук в руки. В 2003 году его открыла группа компаний «Торговый квартал», потом здание перекупил московский холдинг «Марта» и официальным владельцем ТК стала компания «Торговый центр „Свободный“», позже сменившая имя на «Коммерц-Строй».

В 2016 году большую часть здания купила питерская управляющая компания «Финансовый клуб». И вот после этой покупки след обрывается. Большая часть упомянутых выше компаний-владельцев недействующая, а «Финансовый клуб» вообще присоединился к неизвестной компании и закрылся.

Дом быта

Дом быта не вполне можно назвать торговым центром. Скорее, это попытка СССР приучить людей к делегированию бытовых хлопот профессионалам — и создания для этого по-советски монументальной инфраструктуры.

«Пейзаж с красным домом»«Пейзаж с красным домом»
«Пейзаж с красным домом». Фото: Андрей Поздеев

История красноярского Дома быта связана с печальным событием, со смертью одного исторического здания — «красного дома» с картин Андрея Поздеева. До 1975 года на месте Дома быта располагался ярко-красный двухэтажный дом, который был прекрасно виден из окна мастерской художника. Поздеев часто писал картины с городским пейзажем и красный дом всегда ярко выделялся на его полотнах.

Дом быта, 1976 годДом быта, 1976 год
Дом быта, 1976 год. Фото: Светлана Боброва

Но в 1975 году на месте дома вырос шестиэтажный монстр, под завязку набитый мастерскими. В нем профессионалы полностью обслуживали граждан: ремонтировали бытовую технику, одежду, обувь и часы, оказывали фотоуслуги, изготавливали ключи, занимались ювелирными и граверными работами. Предполагалось, что Дома быта будут служить не просто центрами обслуживания населения по низким ценам, и даже некими общественными пространствами, где советские люди могли бы обсудить новости и бытовые проблемы, встречаться с друзьями и проводить время.

Дом быта, 2024 годДом быта, 2024 год
Дом быта, 2024 год. Фото: prmira.ru

Как вы уже догадались, прожил Дом быта ровно до 1991 года. Мастерские оттуда куда-то делись, муниципальные власти сдавали помещения тем, кто готов был заплатить казне. Со временем из Дома быта здание превратилось в депрессивное бельмо на глазу города.

Ситуация с владельцами Дома быта отнюдь не лучше, чем у ТК «На Свободном». Дело в том, что почти опустевшим зданием владеет ЗАО «Универсальный дом быта». Поскольку общество закрытое, то информации о нем в открытых источниках почти нет.

На момент 2002 года 60% акций принадлежали департаменту недвижимости администрации Красноярска, но в 2003 году эту долю собирались продавать. Купил ли в тот год кто-то акции «Дома быта» или они так и остались висеть мертвым грузом на мэрии — об этом данных в открытых источниках нет.

Может бывший, а может действующий, может миноритарный, а может мажоритарный держатель акций Дома быта — сенатор Александр УссМожет бывший, а может действующий, может миноритарный, а может мажоритарный держатель акций Дома быта — сенатор Александр Усс
Может бывший, а может действующий, может миноритарный, а может мажоритарный держатель акций Дома быта — сенатор Александр Усс. Фото: соцсети

Однако на момент 2021 года некоторая доля акций принадлежала бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу. В сведениях о своих доходах экс-губернатор указал, что владеет 15 932 акциями ЗАО «Универсальный дом быта». Номинальная стоимость одной акции составляла всего один рубль, так что сложно представить, насколько значительной была доля Усса в ЗАО. Скорее всего, незаметная даже вооруженным глазом.

ТЦ «Красноярье»

Торговый центр «Красноярье» был настоящим советским долгостроем. Фактически, здание строили все 70-е годы прошлого столетия.

ТЦ возводили силами Управления строительства «Сибхимстрой» — его учредили в 50-х для строительства горно-химического комбината в Железногорске. После они построили не одно здание в городе, но вот с «Красноярьем» возникла проблема.

«Красноярье» в 80-х«Красноярье» в 80-х
«Красноярье» в 80-х. Фото: Архивы Красноярского края

Стройка настолько затянулась, что пришлось форсировать ее самым распространенным в СССР способом — приурочить открытие к XXVI съезду КПСС, который должен был состояться 21 февраля 1981 года. Пришлось мобилизовать все ресурсы и стройку все же смогли закончить в срок.

В момент открытия торговый центр был самым большим по площадям во всем Советском Союзе. Там работали:

  • Отдел по продаже непродовольственных товаров (9 500 кв. м.);
  • Отдел по продаже продовольственных товаров (989 кв. м.);
  • Предприятия общественного питания — ресторан, кафе, столовая (600 посадочных мест);
  • Парикмахерская (69 кв. м.);
  • Здравпункт — для обслуживания работников ТЦ (96 кв. м.).

Примечательно, что номенклатура сломала немало копий, выбирая название будущего ТЦ. Сперва его хотели назвать «Сибирь», потом после долгих споров переименовали в «Красноярье». А вот советскому человеку все это было по боку — все жители правого берега называли его просто «торговый центр», другого-то там не было.

«Красноярье» сейчас«Красноярье» сейчас
«Красноярье» сейчас. Фото: Яндекс.Карты

По данным из открытых источников, ТЦ «Красноярье» руководит бизнесмен Павел Вахрушев. Он крайне непубличный человек, не ведет социальные сети и не посещает культурно-массовые мероприятия, однако крохи информации о Вахрушеве все же просачиваются в сеть.

В народе бизнесмена Павла Вахрушева называют «королем торговых центров». И не просто так: хоть в открытых источниках этого и нет, фактически Вахрушев владеет «Красноярьем», торговым центром «Взлетка Plaza» и даже красноярским ЦУМом, о котором пойдет речь дальше. Также его связывают с ТСЖ «Евразия» и ЧОО «Лев».

Бизнесом Вахрушев занялся еще в 80-е, успешно пережил 90-е годы и до сих пор занимается девелопментом. Согласно финансовому отчету, бизнесы Вахрушева процветают. Выручка «Красноярья» выросла с 80 миллионов в 2019 году до 130 миллионов в 2023 году. ЦУМ за это же время поднялся с 28 до 39 миллионов.

Еще известно, что Павел Вахрушев оказывает большую поддержку церкви. В ноябре этого года Вахрушев получит архиерейскую грамоту от красноярского митрополита Пантелеимона «в благословение за усердные труды на благо Красноярской Епархии».

ЦУМ

Центральный универмаг в Красноярске открылся аж в апреле 1964 года. Тогда, до строительства гигантского ТЦ на правом берегу, ЦУМ был поистине прорывным торговым центром — более трех тысяч квадратных метров площадей, шикарный стеклянный фасад и вообще архитектура здания внушали уважение советского человека и люди с удовольствием ходили в ЦУМ за покупками.

ЦУМ в 1964 году, фото приуроченные к открытиюЦУМ в 1964 году, фото приуроченные к открытию
ЦУМ в 1964 году, фото приуроченные к открытию. Фото: Архивы Красноярского края

Строили здание ЦУМа, не экономя ни одной копейки. В магазине разместились подземные лифты, системы обогрева, бюро обслуживания, отделы кредитования и доставки товаров на дом. Все 200 продавцов универмага полгода учились на специальных курсах прежде, чем встать за кассы.

ЦУМ сегодняЦУМ сегодня
ЦУМ сегодня. Фото: Руслан Рыбаков. prmira.ru

Работал ЦУМ по советскому нормативу «на 100 жителей 140 промтоваров», так что в то время далеко не каждый мог позволить себе купить понравившуюся вещь. А купить было что: с витрин покупателям подмигивали мужская и женская одежда, мебель, посуда, хозтовары. Была и отдельная секция «культтовары» — там, например, продавались музыкальные инструменты.

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