С красноярского МЧС требуют взыскать больше 66 миллионов по госконтракту. За что?

Posted 19 декабря, 07:56
Published 19 декабря, 07:56
Modified 19 декабря, 07:56
Updated 19 декабря, 07:56
Как указано в исковом заявлении, в феврале 2021 года ООО «КрасАльфаСтрой» и краевое ГУ МЧС заключили госконтракт на строительство второй очереди «Центра государственной инспекции по маломерным судам» в Красноярске.
Во время проведения работ строительная компания решила полностью скорректировать проект, так как он не соответствовал действующим нормам и правилам, а также появилась необходимость в проведении дополнительных работ.
Из-за корректировки проекта и повторного прохождения госэкспертизы, утверждает «КрасАльфаСтрой», по вине заказчика образовалась просрочка в 420 дней. Итоговая стоимость контракта составила 131 миллион 641 тысячу рублей.
Строительная компания требует взыскать с ГУ МЧС по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей, из них 49 млн — задолженность по контракту, 17,7 млн — неустойка.
«Проспект Мира» обратился в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако там отказались отвечать на вопросы корреспондента и попросили прислать официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
Предварительное заседание по делу назначено на 21 января 2025 года.