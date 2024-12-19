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Posted 19 декабря, 07:56

Published 19 декабря, 07:56

Modified 19 декабря, 07:56

Updated 19 декабря, 07:56

С красноярского МЧС требуют взыскать больше 66 миллионов по госконтракту. За что?

С красноярского МЧС требуют взыскать больше 66 миллионов по госконтракту. За что?

19 декабря 2024, 07:56
Фото: Арбитражный суд Красноярского края.
Строительная компания «КрасАльфаСтрой» хочет взыскать с ГУ МЧС по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевом Арбитражном суде.

Как указано в исковом заявлении, в феврале 2021 года ООО «КрасАльфаСтрой» и краевое ГУ МЧС заключили госконтракт на строительство второй очереди «Центра государственной инспекции по маломерным судам» в Красноярске.

Во время проведения работ строительная компания решила полностью скорректировать проект, так как он не соответствовал действующим нормам и правилам, а также появилась необходимость в проведении дополнительных работ.

Из-за корректировки проекта и повторного прохождения госэкспертизы, утверждает «КрасАльфаСтрой», по вине заказчика образовалась просрочка в 420 дней. Итоговая стоимость контракта составила 131 миллион 641 тысячу рублей.

Строительная компания требует взыскать с ГУ МЧС по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей, из них 49 млн — задолженность по контракту, 17,7 млн — неустойка.

«Проспект Мира» обратился в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако там отказались отвечать на вопросы корреспондента и попросили прислать официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

Предварительное заседание по делу назначено на 21 января 2025 года.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Строительство#Красноярский край#МЧС#Долг#Компания#Арбитражный суд
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