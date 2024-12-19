В Красноярске 21 декабря откроется первая новогодняя елка. Где?

Posted 19 декабря, 01:50
Published 19 декабря, 01:50
Modified 19 декабря, 01:50
Updated 19 декабря, 01:50
Первая новогодняя елка откроется в Красноярске в Октябрьском районе. Она находится в озеро-парке «Октябрьский» на улице Калинина. Для гостей подготовили развлекательную программу.
В 09:00 начнут работать торговые ряды, где будут продавать новогодние сувениры, поделки от ремесленников, еду и горячий чай.
На протяжении всего дня в озеро-парке будут работать интерактивные локации с мастер-классами, народными играми и спортивными состязаниями.
В 14:00 стартует конкурс «Парад снеговиков», в котором семьи вместе с детьми должны слепить снежные фигуры. В 17:00 начнется вечерний концерт, на котором Дед Мороз со Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке.