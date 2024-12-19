prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 01:50

Published 19 декабря, 01:50

Modified 19 декабря, 01:50

Updated 19 декабря, 01:50

В Красноярске 21 декабря откроется первая районная елка

В Красноярске 21 декабря откроется первая новогодняя елка. Где?

19 декабря 2024, 01:50
Фото: Мэрия Красноярска.

В Красноярске 21 декабря откроется первая районная елка

В Красноярске 21 декабря откроется первая районная елка. Об этом сообщили в администрации города.

Первая новогодняя елка откроется в Красноярске в Октябрьском районе. Она находится в озеро-парке «Октябрьский» на улице Калинина. Для гостей подготовили развлекательную программу.

В 09:00 начнут работать торговые ряды, где будут продавать новогодние сувениры, поделки от ремесленников, еду и горячий чай.

На протяжении всего дня в озеро-парке будут работать интерактивные локации с мастер-классами, народными играми и спортивными состязаниями.

В 14:00 стартует конкурс «Парад снеговиков», в котором семьи вместе с детьми должны слепить снежные фигуры. В 17:00 начнется вечерний концерт, на котором Дед Мороз со Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке.

Читайте также:
В Красноярске запретят парковаться возле новогодних елок и ледовых городковКакие новогодние мероприятия будут в Красноярске? ПрограммаВ Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Октябрьский район#Праздник#Новый год#Елка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика