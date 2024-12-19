В Красноярском крае от переохлаждения погибли два человека

Posted 19 декабря, 07:41
Published 19 декабря, 07:41
Modified 19 декабря, 07:43
Updated 19 декабря, 07:43
Об этом рассказали в краевом минздраве. С 1 октября из-за обморожений госпитализировано 46 человек, из них два человека погибли.
Еще 19 жителей получили помощь амбулаторно. Среди пострадавших от холода детей нет.
«Специалисты обращают внимание, что обморожение может возникнуть, и при небольшой минусовой температуре, особенно если длительному нахождению на открытом воздухе сопутствует сильный ветер и высокая влажность. Также к обморожению приводят влажная тесная одежда и обувь, физическое переутомление, голод», — уточнили в минздраве.