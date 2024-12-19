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Posted 19 декабря, 07:41

Published 19 декабря, 07:41

Modified 19 декабря, 07:43

Updated 19 декабря, 07:43

В Красноярском крае от переохлаждения погибли два человека

В Красноярском крае от переохлаждения погибли два человека

19 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI.
Всего с начала холодного периода за медпомощью с обморожениями обратились 65 жителей края.

Об этом рассказали в краевом минздраве. С 1 октября из-за обморожений госпитализировано 46 человек, из них два человека погибли.

Еще 19 жителей получили помощь амбулаторно. Среди пострадавших от холода детей нет.

«Специалисты обращают внимание, что обморожение может возникнуть, и при небольшой минусовой температуре, особенно если длительному нахождению на открытом воздухе сопутствует сильный ветер и высокая влажность. Также к обморожению приводят влажная тесная одежда и обувь, физическое переутомление, голод», — уточнили в минздраве.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Холод#Обморожение
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