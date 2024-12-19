В Красноярском крае с начала 2025 года начнут работать 40 новых дорожных камер. Где?

Posted 19 декабря, 02:16
Published 19 декабря, 02:16
Modified 19 декабря, 02:16
Updated 19 декабря, 02:16
В краевом управлении дорог (КрУДор) отмечают, что сейчас специалисты завершают установку комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.
Камеры будут фиксировать превышение скорости, езду по выделенной полосе, выключенные фары, выезды на встречку, развороты в запрещенных местах, использование телефона за рулем, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности.
Дорожные камеры установят на наиболее аварийных участках.
Красноярск, Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Красноярск, Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Красноярск, ул. Копылова, 42;
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 42;
Красноярск, ул. Белинского, 8;
Красноярск, пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
Красноярск, пересечение улиц 9 мая и Комсомольского проспекта;
Красноярск, ул. Семафорная, 247Б;
Красноярск, пересечение улиц Павлова и Щербакова;
Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовой;
Красноярск, Калинина, 169А;
Красноярск, Дубровинского, 114;
Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Октябрьская;
Красноярск, пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
Красноярск, пересечение улиц Вейнбаума и Марковского;
Новоселовский район, 237-й км дороги Р-257 «Енисей»;
Емельяновский район, 803-ий км дороги Р-255 «Сибирь»;
Емельяновский район, 2-й км дороги Обход Красноярска;
Емельяновский район, 21-й км дороги Красноярск — Енисейск;
Сухобузимский район, 42-й км дороги Красноярск — Енисейск;
Козульский район, 725-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова;
Ачинск, пересечение улицы Кравченко и ш. Байкал;
Ачинск, ул. Гагарина, 6
Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная;
Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ;
Лесосибирск, 280-й км дороги Красноярск — Енисейск;
Лесосибирск, пересечение ул. Горького и пер. Школьный;
Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова;
Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова;
Дивногорск, а/д Р-257 «Енисей» 41 км;
Уярский район, 932-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
Уярский район, 942-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
Канск, пересечение улиц 40 лет Октября и Муромская;
Канск, пересечение улиц Эйдемана и Николая Буды;
Канск, пересечение улиц Ленина и Московская;
Канский район, 1026-й км дороги Р-255 «Сибирь»
Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена
Кроме того, в следующем году на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72 единиц. До конца мая на региональных дорогах планируют установить еще 40 стационарных рубежей контроля.