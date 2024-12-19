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Posted 19 декабря, 02:16

Published 19 декабря, 02:16

Modified 19 декабря, 02:16

Updated 19 декабря, 02:16

В Красноярском крае с начала 2025 года начнут работать 40 новых дорожных камер. Где?

В Красноярском крае с начала 2025 года начнут работать 40 новых дорожных камер. Где?

19 декабря 2024, 02:16
Фото: КРУДОР.
В Красноярском крае в январе 2025 года заработают 40 новых дорожных камер. Рассказываем, где именно.

В краевом управлении дорог (КрУДор) отмечают, что сейчас специалисты завершают установку комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, езду по выделенной полосе, выключенные фары, выезды на встречку, развороты в запрещенных местах, использование телефона за рулем, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности.

Дорожные камеры установят на наиболее аварийных участках.

Список адресов:

Красноярск, Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);

Красноярск, Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);

Красноярск, ул. Копылова, 42;

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 42;

Красноярск, ул. Белинского, 8;

Красноярск, пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;

Красноярск, пересечение улиц 9 мая и Комсомольского проспекта;

Красноярск, ул. Семафорная, 247Б;

Красноярск, пересечение улиц Павлова и Щербакова;

Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовой;

Красноярск, Калинина, 169А;

Красноярск, Дубровинского, 114;

Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Октябрьская;

Красноярск, пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;

Красноярск, пересечение улиц Вейнбаума и Марковского;

Новоселовский район, 237-й км дороги Р-257 «Енисей»;

Емельяновский район, 803-ий км дороги Р-255 «Сибирь»;

Емельяновский район, 2-й км дороги Обход Красноярска;

Емельяновский район, 21-й км дороги Красноярск — Енисейск;

Сухобузимский район, 42-й км дороги Красноярск — Енисейск;

Козульский район, 725-й км дороги Р-255 «Сибирь»;

Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова;

Ачинск, пересечение улицы Кравченко и ш. Байкал;

Ачинск, ул. Гагарина, 6

Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная;

Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ;

Лесосибирск, 280-й км дороги Красноярск — Енисейск;

Лесосибирск, пересечение ул. Горького и пер. Школьный;

Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова;

Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова;

Дивногорск, а/д Р-257 «Енисей» 41 км;

Уярский район, 932-й км дороги Р-255 «Сибирь»;

Уярский район, 942-й км дороги Р-255 «Сибирь»;

Канск, пересечение улиц 40 лет Октября и Муромская;

Канск, пересечение улиц Эйдемана и Николая Буды;

Канск, пересечение улиц Ленина и Московская;

Канский район, 1026-й км дороги Р-255 «Сибирь»

Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена

Кроме того, в следующем году на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72 единиц. До конца мая на региональных дорогах планируют установить еще 40 стационарных рубежей контроля.

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