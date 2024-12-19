В лесосибирском магазине арестовали паленые Armani, Gucci и Puma на 400 тысяч

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты ведомства нагрянули с проверкой в магазин одежды Plaza. Поводом для этого стала жалоба жительницы Лесосибирска, которая сообщила, что в торговой точке многие товары якобы не проходят маркировку «Честный знак».