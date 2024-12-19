В лесосибирском магазине арестовали паленые Armani, Gucci и Puma на 400 тысяч

Posted 19 декабря, 05:45
Published 19 декабря, 05:45
Modified 19 декабря, 06:58
Updated 19 декабря, 06:58
В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты ведомства нагрянули с проверкой в магазин одежды Plaza. Поводом для этого стала жалоба жительницы Лесосибирска, которая сообщила, что в торговой точке многие товары якобы не проходят маркировку «Честный знак».
Выяснилось, что в магазине без маркировки продают одежду и обувь с логотипами известных брендов: Nike, Gucci, Columbia, Louis Vuitton, Lacoste, Jordan, Armani, Chanel, Tommy Hilfiger, Puma и Premiata.
«На наши запросы представители правообладателей товарных знаков ответили, что никаких договорных отношений с данным предпринимателем не заключали, соответственно, товар имеет признаки контрафактности».
В итоге специалисты арестовали больше 200 товаров общей стоимостью свыше 400 000 рублей. На владельца магазина завели административное дело.