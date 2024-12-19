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Posted 19 декабря, 05:45

Published 19 декабря, 05:45

Modified 19 декабря, 06:58

Updated 19 декабря, 06:58

В лесосибирском магазине арестовали паленые Armani, Gucci и Puma на 400 тысяч

В лесосибирском магазине арестовали паленые Armani, Gucci и Puma на 400 тысяч

19 декабря 2024, 05:45
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярском крае в одном из магазинов Лесосибирска арестовали крупную партию поддельных вещей с логотипами известных брендов.

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты ведомства нагрянули с проверкой в магазин одежды Plaza. Поводом для этого стала жалоба жительницы Лесосибирска, которая сообщила, что в торговой точке многие товары якобы не проходят маркировку «Честный знак».

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Выяснилось, что в магазине без маркировки продают одежду и обувь с логотипами известных брендов: Nike, Gucci, Columbia, Louis Vuitton, Lacoste, Jordan, Armani, Chanel, Tommy Hilfiger, Puma и Premiata.

«На наши запросы представители правообладателей товарных знаков ответили, что никаких договорных отношений с данным предпринимателем не заключали, соответственно, товар имеет признаки контрафактности».

В итоге специалисты арестовали больше 200 товаров общей стоимостью свыше 400 000 рублей. На владельца магазина завели административное дело.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Одежда#Магазин#Лесосибирск#Красноярский край#Роспотребнадзор#Бренды
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