Posted 19 декабря, 11:42
Published 19 декабря, 11:42
Modified 19 декабря, 11:44
Updated 19 декабря, 11:44
Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД
Начать следует с того, что в МКБ вы не найдете диагноза «вегетососудистая дистония», хотя в РФ и странах, унаследовавших представления советской науки и медицины, ВСД все еще используется врачами общей практики и кардиологами. Но это не значит, что вегетативных нарушений не существует. В современной общемировой практике симптомы вегетососудистой дистонии у подростков и взрослых связывают с целой группой психических расстройств. За маской синдрома вегетативной дисфункции могут скрываться панические атаки, повышенная тревожность, невротическая депрессия и другие формы неврозов, а также связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Во всех подобных состояниях психика человека может провоцировать критические ситуации, называемые вегетососудистыми кризами. В момент обострения присутствуют довольно яркие и неприятные симптомы, которые, впрочем, можно успешно купировать. Поговорим о первой помощи при вегето-сосудистом приступе, а также о методах лечения обострений при ВСД.
Нервную деятельность обеспечивает центральная нервная система (ЦНС). Она обрабатывает сигналы, поступающие от периферической нервной системы (ПНС), представленной в виде ответвлений по всему телу человека. У ПНС также есть два отдела: соматический (регулирует осознанные действия) и вегетативный. Второй отвечает за бессознательные процессы, поддерживая так называемый гомеостаз — уникальное свойство организма сохранять относительное динамическое постоянство во внутренней среде.
Вегетативная нервная система организма автономна — она не подчиняется человеческой воле. Например, вы не можете перестать трястись от холода на морозе или истекать потом в сауне. Вегетососудистый криз возникает по причине произошедшего сбоя в работе вегетативной нервной системы, когда под воздействием различных внешних факторов в крови образуется высокая концентрации тех или иных биологически активных веществ. Установлено много причин, провоцирующих вегето-сосудистый приступ:
У пациентов с синдромом вегетососудистой дисфункции нет органических изменений со стороны внутренних органов и систем, но одновременно определяется ряд функциональных нарушений. Особенно эти изменения заметны со стороны сердца и сосудов, а также системы пищеварения.
Наиболее ярко симптомы ВСД проявляются в периоды обострений, то есть в моменты приступов. Вегетососудистый криз проявляется сочетанием нескольких симптомокомплексов, в зависимости от того, концентрация каких именно веществ превышена в крови:
Отличительной особенностью является полисистемность проявлений. ВСД протекает волнообразно, симптомы то ослабляются, то усиливаются. Во время обострения на фоне характерной симптоматики всегда присутствует тревога. Кризы нередко случаются в осенний период. Одним из главных критериев диагностики состояния является взаимосвязь между вегетативными симптомами, эмоциональными переживаниями пациента и характером психологической ситуации, в которой он находится.
Приступ ВСД можно предотвратить или остановить развитие симптоматики. Главное, что нужно учитывать — симптомы могут быть вызваны как проявлениями вегето-сосудистой дистонии, так и другого заболевания. Поэтому не стоит принимать никаких медпрепаратов без назначения, и, если вы не знаете своего диагноза, лучше вызвать врача.
Существует ряд рекомендаций, которые помогают облегчить состояние пациента, страдающего вегетососудистой дисфункцией. В момент приступа:
Легким вариантом ночного приступа может быть кошмарный сон с частыми пробуждениями и проблемными засыпаниями. Более ярким проявлением вегетососудистой дисфункции является ночная паническая атака. Кризис развертывается внезапно и выглядит как типичный кардиоваскулярный симптомокомплекс: нарушается сердечный ритм, растет артериальное давление, холодеют стопы и кисти, кажется, что не хватает воздуха, возникает страх остановки дыхания. При этом пациент может испытывать дискомфорт в области сердца, повышенную тревогу и страх смерти. Если вегетососудистый криз по такому сценарию развития застиг вас ночью, необходимо предпринять следующие шаги:
Универсального протокола лечения вегетативных кризов не существует. Чтобы качественно справиться с проблемой, понадобится кардинально пересмотреть привычный для вас образ жизни, исключив влияние на организм патогенных факторов: минимизировать стресс, отрегулировать питание, избавиться от вредных привычек, начать высыпаться и забыть о систематических переработках. Чтобы обострения случались реже или вовсе ушли, необходимо проработать проблему психологически. Полностью избавиться от синдрома можно лишь после того, как с помощью грамотного психолога будет выявлена и ликвидирована причина, провоцирующая начало кризов. Также качественная психотерапевтическая работа способствует выработке позитивного мышления, освобождающего человека от негативных эмоций.
Тактика лечения вегетососудистой дистонии и кризовых состояний всегда выбирается индивидуально и учитывает истинные причины появления симптоматики. Когда речь идет о психосоматических проявлениях при соматоформных расстройствах, первой линией терапии является комплексная психотерапия с одновременной коррекцией образа жизни пациента. В сложных случаях для лечения тревоги, депрессивных состояний, панических атак, астеноневротического синдрома, которые сопровождают невроз у подростков и взрослых, специалисты индивидуально подбирают подходящие лекарственные средства: противотревожные препараты, антидепрессанты, стабилизаторы вегетативного баланса. Разумеется, решение о необходимости проведения фармтерапии принимается только врачом-неврологом или психиатром на основании собранного анамнеза.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.