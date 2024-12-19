Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД

Начать следует с того, что в МКБ вы не найдете диагноза «вегетососудистая дистония», хотя в РФ и странах, унаследовавших представления советской науки и медицины, ВСД все еще используется врачами общей практики и кардиологами. Но это не значит, что вегетативных нарушений не существует. В современной общемировой практике симптомы вегетососудистой дистонии у подростков и взрослых связывают с целой группой психических расстройств. За маской синдрома вегетативной дисфункции могут скрываться панические атаки, повышенная тревожность, невротическая депрессия и другие формы неврозов, а также связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Во всех подобных состояниях психика человека может провоцировать критические ситуации, называемые вегетососудистыми кризами. В момент обострения присутствуют довольно яркие и неприятные симптомы, которые, впрочем, можно успешно купировать. Поговорим о первой помощи при вегето-сосудистом приступе, а также о методах лечения обострений при ВСД.