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Posted 19 декабря, 11:42

Published 19 декабря, 11:42

Modified 19 декабря, 11:44

Updated 19 декабря, 11:44

Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД

Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД

19 декабря 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney. Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД
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Как и почему возникают и обостряются симптомы вегетососудистой дистонии у подростков и взрослых. Рекомендации по купированию приступов.

Вегетососудистый приступ — как купировать обострение ВСД

Начать следует с того, что в МКБ вы не найдете диагноза «вегетососудистая дистония», хотя в РФ и странах, унаследовавших представления советской науки и медицины, ВСД все еще используется врачами общей практики и кардиологами. Но это не значит, что вегетативных нарушений не существует. В современной общемировой практике симптомы вегетососудистой дистонии у подростков и взрослых связывают с целой группой психических расстройств. За маской синдрома вегетативной дисфункции могут скрываться панические атаки, повышенная тревожность, невротическая депрессия и другие формы неврозов, а также связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Во всех подобных состояниях психика человека может провоцировать критические ситуации, называемые вегетососудистыми кризами. В момент обострения присутствуют довольно яркие и неприятные симптомы, которые, впрочем, можно успешно купировать. Поговорим о первой помощи при вегето-сосудистом приступе, а также о методах лечения обострений при ВСД.

Вегетососудистый приступ (криз) — как проявляется и почему возникает

Нервную деятельность обеспечивает центральная нервная система (ЦНС). Она обрабатывает сигналы, поступающие от периферической нервной системы (ПНС), представленной в виде ответвлений по всему телу человека. У ПНС также есть два отдела: соматический (регулирует осознанные действия) и вегетативный. Второй отвечает за бессознательные процессы, поддерживая так называемый гомеостаз — уникальное свойство организма сохранять относительное динамическое постоянство во внутренней среде.

Вегетативная нервная система организма автономна — она не подчиняется человеческой воле. Например, вы не можете перестать трястись от холода на морозе или истекать потом в сауне. Вегетососудистый криз возникает по причине произошедшего сбоя в работе вегетативной нервной системы, когда под воздействием различных внешних факторов в крови образуется высокая концентрации тех или иных биологически активных веществ. Установлено много причин, провоцирующих вегето-сосудистый приступ:

  • стресс (эмоциональный переизбыток);
  • физические перегрузки;
  • дисгормональные (ПМС, всплеск гормонов в подростковом возрасте, климакс и т. д.);
  • интоксикация (прием алкоголя, психоактивных веществ, курение табака);
  • резкие перемены погоды и т. д.

Симптомы обострения ВСД

У пациентов с синдромом вегетососудистой дисфункции нет органических изменений со стороны внутренних органов и систем, но одновременно определяется ряд функциональных нарушений. Особенно эти изменения заметны со стороны сердца и сосудов, а также системы пищеварения.

Наиболее ярко симптомы ВСД проявляются в периоды обострений, то есть в моменты приступов. Вегетососудистый криз проявляется сочетанием нескольких симптомокомплексов, в зависимости от того, концентрация каких именно веществ превышена в крови:

  • синдром нарушения сердечной деятельности или кардиоваскулярный (меняется сердечный ритм, резко повышается давление, бледнеет кожа и холодеют конечности, либо наоборот, пациент испытывает прилив жара);
  • респираторный (на фоне гипервентиляции присутствует неудовлетворенность вдохом, чувство нехватки воздуха, тахикардия, головная боль, предобморочное состояние, усиливается перистальтика);
  • церебровасулярный (кружится и болит голова, появляется шум в голове, тошнота, слабость, предобморочное состояние);
  • желудочно-кишечный (нарушается моторика желудка и кишечника, появляется психогенная дисфагия, чувство тяжести в подреберье, рвота, вздутие, расстройство стула);
  • терморегуляционный (бледнеет и становится синюшней кожа, ощущаются приливы то жара, то холода, обильно потеют ладони и стопы, даже слабое механическое раздражение кожи приводит к появлению воспаленного следа);
  • астено-невротический (проявляется астенией, повышенной утомляемостью, раздражительностью, низким порогом чувствительности к боли, кардиалгией, неудовлетворенностью вдохом, ощущением жжения на разных участках тела);
  • мочеполовой (мочеиспускание учащается, позывы принимают императивный характер, нарушается эрекция и эякуляция у мужчин, болезненные менструации и аноргазмия у женщин).

Отличительной особенностью является полисистемность проявлений. ВСД протекает волнообразно, симптомы то ослабляются, то усиливаются. Во время обострения на фоне характерной симптоматики всегда присутствует тревога. Кризы нередко случаются в осенний период. Одним из главных критериев диагностики состояния является взаимосвязь между вегетативными симптомами, эмоциональными переживаниями пациента и характером психологической ситуации, в которой он находится.

Как справиться с обострением вегетососудистой дистонии

Приступ ВСД можно предотвратить или остановить развитие симптоматики. Главное, что нужно учитывать — симптомы могут быть вызваны как проявлениями вегето-сосудистой дистонии, так и другого заболевания. Поэтому не стоит принимать никаких медпрепаратов без назначения, и, если вы не знаете своего диагноза, лучше вызвать врача.

Как купировать вегетососудистый приступ

Существует ряд рекомендаций, которые помогают облегчить состояние пациента, страдающего вегетососудистой дисфункцией. В момент приступа:

  • откройте окно с целью лучшего притока воздуха (но при этом не стоит выбегать на балкон и начинать глубоко и часто дышать — это лишь усилит гипервентиляцию);
  • примите расслабленную позу лежа, можно подложить под ноги подушку;
  • если приступ имеет мигренеподобный характер, приглушите свет и создайте тишину;
  • позаботьтесь о том, чтобы конечности находились в комфортном положении, обеспечьте их теплом;
  • соблюдая меры осторожности можно принять контрастный душ (нормализуется давление, сосуды придут в нормальный тонус, пройдет головная боль);
  • преодолеть озноб поможет горячая ножная ванночка (на 10 минут опустите стопы в воду по щиколотку);
  • примите успокоительные капли, назначенные врачом;
  • послушайте приятную музыку, возьмите на руки домашнего питомца — постарайтесь вызвать приятные эмоции.

Как справиться с вегетососудистым ночным приступом

Легким вариантом ночного приступа может быть кошмарный сон с частыми пробуждениями и проблемными засыпаниями. Более ярким проявлением вегетососудистой дисфункции является ночная паническая атака. Кризис развертывается внезапно и выглядит как типичный кардиоваскулярный симптомокомплекс: нарушается сердечный ритм, растет артериальное давление, холодеют стопы и кисти, кажется, что не хватает воздуха, возникает страх остановки дыхания. При этом пациент может испытывать дискомфорт в области сердца, повышенную тревогу и страх смерти. Если вегетососудистый криз по такому сценарию развития застиг вас ночью, необходимо предпринять следующие шаги:

  • принять простой седативный препарат на натуральной основе;
  • попытаться максимально расслабиться (об этом говорилось выше);
  • использовать одну из специальных дыхательных техник.

Как предотвратить приступы вегетососудистой дистонии

Универсального протокола лечения вегетативных кризов не существует. Чтобы качественно справиться с проблемой, понадобится кардинально пересмотреть привычный для вас образ жизни, исключив влияние на организм патогенных факторов: минимизировать стресс, отрегулировать питание, избавиться от вредных привычек, начать высыпаться и забыть о систематических переработках. Чтобы обострения случались реже или вовсе ушли, необходимо проработать проблему психологически. Полностью избавиться от синдрома можно лишь после того, как с помощью грамотного психолога будет выявлена и ликвидирована причина, провоцирующая начало кризов. Также качественная психотерапевтическая работа способствует выработке позитивного мышления, освобождающего человека от негативных эмоций.

Лечение вегетативной дисфункции

Тактика лечения вегетососудистой дистонии и кризовых состояний всегда выбирается индивидуально и учитывает истинные причины появления симптоматики. Когда речь идет о психосоматических проявлениях при соматоформных расстройствах, первой линией терапии является комплексная психотерапия с одновременной коррекцией образа жизни пациента. В сложных случаях для лечения тревоги, депрессивных состояний, панических атак, астеноневротического синдрома, которые сопровождают невроз у подростков и взрослых, специалисты индивидуально подбирают подходящие лекарственные средства: противотревожные препараты, антидепрессанты, стабилизаторы вегетативного баланса. Разумеется, решение о необходимости проведения фармтерапии принимается только врачом-неврологом или психиатром на основании собранного анамнеза.

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