«Фудкорты, амфитеатр и лыжная трасса»: в Красноярске благоустроят остров Отдыха

Posted 20 декабря, 02:41
Published 20 декабря, 02:41
Modified 20 декабря, 06:40
Updated 20 декабря, 06:40
Проект развития западной части острова Отдыха планируют разработать в 2025 году. В администрации Свердловского района рассказали, что на острове хотят создать велопешеходную сеть, трассу для беговых лыж, построить спортивные и детские площадки.
Сейчас мэрия просит красноярцев высказаться о том, что они бы хотели увидеть на острове. Голосование проходит на сайте «Активный горожанин».
В числе вариантов — фудкорты, амфитеатр со сценой, беседки с зонами для отдыха, визит-центр и т. д.
Проголосовать за понравившиеся варианты можно до 15 января 2025 года.