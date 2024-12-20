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Posted 20 декабря, 02:41

Published 20 декабря, 02:41

Modified 20 декабря, 06:40

Updated 20 декабря, 06:40

В Красноярске к 400-летию благоустроят остров Отдыха

«Фудкорты, амфитеатр и лыжная трасса»: в Красноярске благоустроят остров Отдыха

20 декабря 2024, 02:41
Фото: prmira.ru.

В Красноярске к 400-летию благоустроят остров Отдыха

В Красноярске к 400-летию города планируют обновить остров Отдыха. Речь идет о западной части острова — от Коммунального моста до Белых рос.

Проект развития западной части острова Отдыха планируют разработать в 2025 году. В администрации Свердловского района рассказали, что на острове хотят создать велопешеходную сеть, трассу для беговых лыж, построить спортивные и детские площадки.

Сейчас мэрия просит красноярцев высказаться о том, что они бы хотели увидеть на острове. Голосование проходит на сайте «Активный горожанин».

В числе вариантов — фудкорты, амфитеатр со сценой, беседки с зонами для отдыха, визит-центр и т. д.

Проголосовать за понравившиеся варианты можно до 15 января 2025 года.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Остров Отдыха#400-летие Красноярска
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